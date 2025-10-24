台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

第5屆台灣氣候行動博覽會今天揭幕，高雄市長陳其邁表示，台灣過去參加聯合國氣候變遷大會常缺乏整合，盼藉由論壇在出發前凝聚產官學共識，展現台灣應對極端氣候決心。

第5屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）今天上午在高雄駁二藝術特區揭幕，由國際氣候發展智庫、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署、高雄市政府及國泰金控共同主辦。

陳其邁表示，聯合國氣候變遷大會COP30下月將於巴西舉行，過去台灣不論官方或民間NGO團體參與COP會議時，常各自表述、缺乏整合；盼這次藉由COP5論壇，在出發前凝聚產官學與民間共識，提出台灣在氣候變遷與淨零轉型具體立場與目標，展現台灣整體應對氣候危機決心。

陳其邁指出，高雄率先通過淨零條例，推動淨零學院、淨零預算、碳預算及產業大聯盟等多項創新措施，從大處著眼、小處著手，透過以大帶小，與國際新技術、新商業模式、新的服務接軌，並結合數位科技與產業賦能，推進低碳技術實際應用，讓淨零科技技術應用落地，從碳負債邁向碳資產，打造城市淨零轉型。

陳其邁強調，高雄碳排放量約占全台5分之1，肩負沉重減碳責任；因此必須加緊腳步，加速推動淨零轉型。這次COP5論壇邀集國內各領域淨零專家齊聚一堂，盼作為凝聚各界力量重要平台，共同討論台灣邁向淨零過程中的挑戰與機會。

聯合國氣候變遷大會登場在即，TAIWAN COP5三天論壇與展覽活動以「韌性（Resilience）」、「創新（Innovation）」與「共融（Inclusion）」為主軸，打造跨世代、跨領域、全民都能參與氣候行動學習平台。開幕首日蓬萊B3倉庫「第5屆台灣氣候行動高峰論壇」聚焦減碳轉型與氣候韌性，B6倉庫同步舉行「原住民族永續產業發展論壇」，分享原住民族在地文化與綠色經濟並行重要經驗。