快訊

慘賠16億又傳砸12億買陶朱隱園！黃立成親上火線超猛回應 網友全跪了

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

嚴陣以待！非洲豬瘟進入「緊張階段」 陳駿季：後續會啟動第二輪檢查

台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

中央社／ 高雄24日電
第5屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）24日上午在高雄駁二藝術特區揭幕，高雄市長陳其邁（圖）出席表示，高雄碳排放量約占全台1/5，肩負沉重減碳責任，因此必須加緊腳步，加速推動淨零轉型。圖／中央社
第5屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）24日上午在高雄駁二藝術特區揭幕，高雄市長陳其邁（圖）出席表示，高雄碳排放量約占全台1/5，肩負沉重減碳責任，因此必須加緊腳步，加速推動淨零轉型。圖／中央社

第5屆台灣氣候行動博覽會今天揭幕，高雄市長陳其邁表示，台灣過去參加聯合國氣候變遷大會常缺乏整合，盼藉由論壇在出發前凝聚產官學共識，展現台灣應對極端氣候決心。

第5屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5）今天上午在高雄駁二藝術特區揭幕，由國際氣候發展智庫、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署、高雄市政府及國泰金控共同主辦。

陳其邁表示，聯合國氣候變遷大會COP30下月將於巴西舉行，過去台灣不論官方或民間NGO團體參與COP會議時，常各自表述、缺乏整合；盼這次藉由COP5論壇，在出發前凝聚產官學與民間共識，提出台灣在氣候變遷與淨零轉型具體立場與目標，展現台灣整體應對氣候危機決心。

陳其邁指出，高雄率先通過淨零條例，推動淨零學院、淨零預算、碳預算及產業大聯盟等多項創新措施，從大處著眼、小處著手，透過以大帶小，與國際新技術、新商業模式、新的服務接軌，並結合數位科技與產業賦能，推進低碳技術實際應用，讓淨零科技技術應用落地，從碳負債邁向碳資產，打造城市淨零轉型。

陳其邁強調，高雄碳排放量約占全台5分之1，肩負沉重減碳責任；因此必須加緊腳步，加速推動淨零轉型。這次COP5論壇邀集國內各領域淨零專家齊聚一堂，盼作為凝聚各界力量重要平台，共同討論台灣邁向淨零過程中的挑戰與機會。

聯合國氣候變遷大會登場在即，TAIWAN COP5三天論壇與展覽活動以「韌性（Resilience）」、「創新（Innovation）」與「共融（Inclusion）」為主軸，打造跨世代、跨領域、全民都能參與氣候行動學習平台。開幕首日蓬萊B3倉庫「第5屆台灣氣候行動高峰論壇」聚焦減碳轉型與氣候韌性，B6倉庫同步舉行「原住民族永續產業發展論壇」，分享原住民族在地文化與綠色經濟並行重要經驗。

第5屆台灣氣候行動博覽會展攤集結政府部門、學研團體、非營利組織與企業單位，橫跨B3、B4、B6等3個倉庫場館，透過攤位多元互動形式，帶給參展民眾豐富生動視覺、聽覺體驗，活動全程免費，誠摯邀請全民共襄盛舉。

第5屆台灣氣候行動博覽會24日在高雄駁二藝術特區正式揭幕，高雄市長陳其邁（左7）與民進黨籍立委邱議瑩（右6）等人出席合影。圖／中央社
第5屆台灣氣候行動博覽會24日在高雄駁二藝術特區正式揭幕，高雄市長陳其邁（左7）與民進黨籍立委邱議瑩（右6）等人出席合影。圖／中央社

淨零 氣候變遷 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁提倡「停用廚餘餵豬」 苗栗蒸煮廠業者：投資上億元向誰討？

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

影／區公所粉專深夜護航惹議 陳其邁：政務官有責任勇於辯護

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

相關新聞

「這柯不一樣」看板遭綠營指暗酸柯文哲 柯志恩：高雄沒有柯文哲

高雄市長選戰藍綠提前開火，國民黨立委柯志恩宣布光復節在旗津懸掛首面市長競選看板，主打標語「這柯不一樣」，象徵從3年前得票...

影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

韓國女團BLACKPINK亞洲巡迴演唱會高雄場，近來被列入官方IG影片，替高雄打開國際知名度，市長陳其邁今表示，感謝國際...

「池上秋收稻穗藝術節」邁入第17年 蕭美琴低調現身當觀眾

邁入第17年的台東「池上秋收稻穗藝術節」鄉親場今天下午登場，邀請優人神鼓與台東金曲歌手桑布伊攜手演出，副總統蕭美琴低...

台灣氣候行動博覽會登場 陳其邁盼凝聚各界共識

第5屆台灣氣候行動博覽會今天揭幕，高雄市長陳其邁表示，台灣過去參加聯合國氣候變遷大會常缺乏整合，盼藉由論壇在出發前凝聚產...

影／區公所粉專深夜護航惹議 陳其邁：政務官有責任勇於辯護

高雄市區公所多個粉絲專頁近來為市府辯護、貼出攻擊立委柯志恩的貼文，甚至深夜加班發圖卡澄清，引發行政不中立質疑，市議員白喬...

大學生「太急」頻釀車禍 屏東警「從容」勁歌宣導

屏東科技大學10天內發生2件大一學生車禍死亡悲劇，凸顯交通安全重要性，屏東縣警察局交通隊長謝志鴻為貼近年輕族群，結合AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。