「這柯不一樣」看板遭綠營指暗酸柯文哲 柯志恩：高雄沒有柯文哲

高雄市長選戰藍綠提前開火，國民黨立委柯志恩宣布光復節在旗津懸掛首面市長競選看板，主打標語「這柯不一樣」，象徵從3年前得票最低的地方重新出發，未料看板一曝光，民進黨市議員簡煥宗指「看板怎麼和市區一模一樣？沒有黨徽」並調侃她暗酸柯文哲，引發熱議。對此，柯志恩面帶微笑回應，高雄沒有柯文哲。

簡煥宗今在臉書貼文寫到，聽聞柯志恩在國民黨旗津黨部掛看板，原以為會有旗津限定版，結果朋友回報與市區版如出一轍，讓他有點失望。

簡煥宗笑稱，看板主色調混合藍白、卻未見國民黨黨徽，既像藍白合，又像是另有所指，並以童年節目主持人的口吻喊話「希望妳不要跟柯文哲一樣嘿！」

不過他也不忘補上一句，還是佩服柯志恩的勇氣，用看板去酸柯文哲，還說看板上的柯志恩背著背包，希望不是隨時要烙跑，掀起政治攻防話題。

面對攻勢，柯志恩強調，「這柯不一樣」並非針對任何人，而是象徵新的市長要帶來新的氣象，她說，高雄沒有柯文哲，沒有誰要比誰，而是讓市民看到未來高雄的柯市長會和現在的陳市長不一樣。