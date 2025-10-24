影／高雄躍上BLACKPINK官方影片 陳其邁笑喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

韓國女團BLACKPINK亞洲巡迴演唱會高雄場，近來被列入官方IG影片，替高雄打開國際知名度，市長陳其邁今表示，感謝國際知名藝人BP在社群平台上分享高雄影片，短短時間內已突破600萬人次粉絲觀看，讓世界看見高雄多元且充滿活力的城市風貌。

官方影片秀出蓮池潭、龍虎塔、大港橋、流行音樂中心等高雄城市地標，以及演唱會充滿粉色氛圍的花絮，不少網友直呼「讓世界認識高雄」、「免費宣傳，高雄直接賺爛」。

陳其邁指出，BP影響力跨越國界與族群，不論是在中亞、歐洲或美洲，都擁有廣大的粉絲群，全球追隨者超過250萬人，部分歌曲更累積上億次點閱。他感謝BP選擇高雄作為演出與拍攝的城市，讓高雄之美登上國際舞台，展現演唱會經濟與城市文化魅力。

他並提到，團員Jennie 、Rosé 都在社群上分享在高雄的愉快經驗，包括美食、城市景觀與熱情人情，他們說高雄好漂亮，真的讓我們很感動。

陳其邁說，BP影片不僅讓更多人認識高雄，也讓世界看見台灣南方城市的自信與魅力，最後還模仿Rosé 說「高雄好ㄅㄧㄤˋ」 感謝 BLACKPINK發文推銷高雄。