影／區公所粉專深夜護航惹議 陳其邁：政務官有責任勇於辯護

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市區公所多個粉絲專頁近來為市府辯護、貼出攻擊立委柯志恩的貼文，甚至深夜加班發圖卡澄清，引發行政不中立質疑，市議員白喬茵在議會質詢痛斥區公所粉專淪為政治打手，不料民政局長閻青智強硬回擊，引發激烈言詞交鋒。陳其邁今被問及此事表示，對惡意抹黑，政務官有責任對政策勇於辯護。

白喬茵指出，民政局推動粉絲專頁經營評比制度，以加分與扣分機制要求各區公所分享市府指定貼文，但她掌握資料發現，多間公所在短時間內連續發表多則具政治攻防意味的內容，包括轉貼攻擊特定政治人物的圖卡、影音及長文說明，發文時間甚至落在深夜10點後，明顯超出公務勤務範圍。

她點名楠梓、鳳山、茄萣等區公所貼文，用字如「打臉」、「為了選舉」等政治性語言，與行政職責毫不相干，這不是公務宣導，而是市府利用行政資源替自己打選戰，讓公務員變成政治網軍。

白喬茵強調，民眾追蹤區公所粉專，是為了解地方政務、活動與便民措施，卻看到一篇篇政治對戰貼文，破壞公所應有的公信力，她呼籲市府立即停止臉書評比制度，讓基層回歸民政服務本務，不要再讓小編在深夜發文洗地，也不要再讓基層成為高層的政治盾牌。

她表示，行政中立是民主制度最基本原則，當公務員被迫當成政治打手，不只是踐踏專業，更會讓人民對政府失去信任，籲陳市府正視此問題，還給公務體系清白與尊嚴。

陳其邁今天回應，政務官面對議會質詢，理應就自身政策提出具體說明與辯護，若政策遭到誤解，應適時釐清、說明執行內容，若遭惡意抹黑，更要以明確、堅定的態度辯護，讓市民了解真相。

他強調，市府一向秉持公開透明的原則，對各項政策皆採取一貫立場，政務官有責任在議會與社會輿論中為政策發聲，這是應有的態度與職責。

高雄市長陳其邁強調政務官有責任對政策勇於辯護。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁強調政務官有責任對政策勇於辯護。記者郭韋綺／攝影

