聽新聞
0:00 / 0:00

大學生「太急」頻釀車禍 屏東警「從容」勁歌宣導

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏縣警局交通隊長謝志鴻打造AI虛擬角色「斑馬先生」，推出嘻哈單曲「從容也很real」，昨邀請年輕人跟警察原民樂團主唱柳采婕（中）一起發表。記者劉星君／攝影
屏縣警局交通隊長謝志鴻打造AI虛擬角色「斑馬先生」，推出嘻哈單曲「從容也很real」，昨邀請年輕人跟警察原民樂團主唱柳采婕（中）一起發表。記者劉星君／攝影

屏東科技大學10天內發生2件大一學生車禍死亡悲劇，凸顯交通安全重要性，屏東縣警察局交通隊長謝志鴻為貼近年輕族群，結合AI打造虛擬角色「屏警斑馬先生」，推出嘻哈單曲「從容也很real」，歌曲昨發表，顛覆傳統說教式宣導。

謝志鴻是三地門鄉排灣族，昨邀屏東縣「masalu」警察樂團女主唱柳采婕與年輕人現場唱跳，發表全新創作，歌詞提到「你在衝動什麼啦？你在急什麼急啊，到底啦」，生活化詞語反映「一時快、終身悔」的駕駛現象，引發年輕族群共鳴。

交通隊統計，今年1至9月間，18到22歲年齡層共發生5252件車禍，較去年同期減少874件，但仍為大宗。事故原因為年輕駕駛經驗不足，遇突發狀況時對交通規則不熟悉或應變能力不足而肇事。

「我的孩子正在念大學，創作初心是沉重的關心」謝志鴻說，日前接連發生大學生交通事故，背後關鍵詞是「太急」，他結合時事，透過幽默、寫實的歌詞，希望讓音樂與社會焦躁與衝動文化對話，讓「從容」成為安全回家的方式。

「從容也很real」一曲靈感來自網路迷因語句「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」，謝志鴻結合AI創作，長達190秒，風格鮮明。歌曲由交通隊員警陳昶良協助剪接影片，並放在社群平台辦留言抽獎，增加互動性。

屏東縣警察局長甘炎民希望年輕人從歌曲節奏學會冷靜，從歌詞中聽懂尊重。真正的real，不是踩滿油門，而是懂得煞車的時機。

屏科大 屏東縣 車禍 死亡 大學生 迷因 AI

延伸閱讀

影／「從從容容」交通版 屏警斑馬先生唱給你聽

「大學生」男星手臂痠痛竟是罹癌！險些截肢現況曝光

屏東縣今年流感和新冠已51死 衛生局加開夜間、假日疫苗雙打站

清寒大學生辦休學不成身亡 最後僅1支手機送給弟弟

相關新聞

台北後來居上！救護車優先號誌 高雄仍僅4路口設置

衛福部統計，到院前心肺功能停止病患送醫每延誤1分鐘，急救成功率降7%至10%。高雄僅4處路口設有救護車優先通行系統，遠不...

大學生「太急」頻釀車禍 屏東警「從容」勁歌宣導

屏東科技大學10天內發生2件大一學生車禍死亡悲劇，凸顯交通安全重要性，屏東縣警察局交通隊長謝志鴻為貼近年輕族群，結合AI...

尖峰時段出勤易受阻！爭取救援時間 高市議員籲設觸控號誌

消防車和救護車出勤時可能受路口車流、號誌影響通行，大型幹道尤其常見被堵在路口，高市民代建議在消防分隊周邊設置「觸控式號誌...

高雄緊急救援車「優先號誌系統」設置率低 難搶黃金救援時間

救護車執行任務分秒必爭，高雄市目前在全市4處路口建置「緊急救援車輛優先通行號誌系統」，透過救護車上裝置連線路口號誌，讓車...

金門小三通短暫復航中轉客湧機場 候補逾300人返台

金門小三通昨天全日停航，今天金廈航線短暫復航後，中轉金門返台旅客湧入金門機場，陸續候補上逾300名旅客返台；截至晚間7時...

影／屏東百歲人瑞每天走路1小時 「找健康不找煩惱」

屏東縣長周春米在重陽節前夕偕同縣府團隊來屏東市崇武里，慰訪100歲的人瑞蔡素英，她分享養生之道，生活很規律、飲食清淡，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。