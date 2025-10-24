聽新聞
大學生「太急」頻釀車禍 屏東警「從容」勁歌宣導
屏東科技大學10天內發生2件大一學生車禍死亡悲劇，凸顯交通安全重要性，屏東縣警察局交通隊長謝志鴻為貼近年輕族群，結合AI打造虛擬角色「屏警斑馬先生」，推出嘻哈單曲「從容也很real」，歌曲昨發表，顛覆傳統說教式宣導。
謝志鴻是三地門鄉排灣族，昨邀屏東縣「masalu」警察樂團女主唱柳采婕與年輕人現場唱跳，發表全新創作，歌詞提到「你在衝動什麼啦？你在急什麼急啊，到底啦」，生活化詞語反映「一時快、終身悔」的駕駛現象，引發年輕族群共鳴。
交通隊統計，今年1至9月間，18到22歲年齡層共發生5252件車禍，較去年同期減少874件，但仍為大宗。事故原因為年輕駕駛經驗不足，遇突發狀況時對交通規則不熟悉或應變能力不足而肇事。
「我的孩子正在念大學，創作初心是沉重的關心」謝志鴻說，日前接連發生大學生交通事故，背後關鍵詞是「太急」，他結合時事，透過幽默、寫實的歌詞，希望讓音樂與社會焦躁與衝動文化對話，讓「從容」成為安全回家的方式。
「從容也很real」一曲靈感來自網路迷因語句「本來應該從從容容，現在是匆匆忙忙」，謝志鴻結合AI創作，長達190秒，風格鮮明。歌曲由交通隊員警陳昶良協助剪接影片，並放在社群平台辦留言抽獎，增加互動性。
屏東縣警察局長甘炎民希望年輕人從歌曲節奏學會冷靜，從歌詞中聽懂尊重。真正的real，不是踩滿油門，而是懂得煞車的時機。
