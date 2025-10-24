尖峰時段出勤易受阻！爭取救援時間 高市議員籲設觸控號誌

消防車和救護車出勤時可能受路口車流、號誌影響通行，大型幹道尤其常見被堵在路口，高市民代建議在消防分隊周邊設置「觸控式號誌按鈕系統」，讓出勤車即時控制交通號誌，爭取黃金救援時間。消防局回應，系統仍在研議中，目前仍以警示燈與警報器提醒用路人及左右來車禮讓。

高雄市消防局表示，將邀各大隊及交通局會勘，評估觸控式號誌按鈕系統可行性，目前各分隊出勤車輛駛離車庫前，均依規定開啟警示燈及警報器，進出車庫也視情況派員協助指揮交通，提升安全。

議員張博洋表示，台中市消防局已設置觸控式號誌按鈕，而高市輕軌開通後，大順路路幅縮減，上下班尖峰時段常見到救護車堵在路口，影響救援，建議各消防分隊周邊路口建置觸控式號誌按鈕系統。

交通局表示，日前已在消防局十全分隊辦理會勘，評估觸控式號誌按鈕技術可行，但路口號誌倘接受觸動訊號進行燈號變換，仍需執行最短綠燈時間以保護行人，未來試辦與否，還須討論。交通局目前先在消防隊前繪設網狀線，避免車輛占用。交通繁忙的路段、路口，消防車出車時則可利用專用時相協助執勤。

議員李雨庭先前質詢時提及，高市永芳國小六年級學生陳祐騰、潘泓諠今年在世界青少年發明展台灣選拔賽中發想一套救護車通行系統，奪下金牌，這套系統藉「聲音感測器」偵測救護車聲音，進而讓同向燈號改為綠燈、對向車道改為紅燈，下處路口的黃線也裝設多顆LED燈閃爍，提醒用路人後方有救護車，值得參考。