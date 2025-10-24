聽新聞
0:00 / 0:00

尖峰時段出勤易受阻！爭取救援時間 高市議員籲設觸控號誌

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄永芳國小學生陳祐騰、潘泓諠發想救護車通行系統，藉路口聲音感測器改變號誌，比賽奪金且被評估可用於實務。圖／永芳國小提供
高雄永芳國小學生陳祐騰、潘泓諠發想救護車通行系統，藉路口聲音感測器改變號誌，比賽奪金且被評估可用於實務。圖／永芳國小提供

消防車和救護車出勤時可能受路口車流、號誌影響通行，大型幹道尤其常見被堵在路口，高市民代建議在消防分隊周邊設置「觸控式號誌按鈕系統」，讓出勤車即時控制交通號誌，爭取黃金救援時間。消防局回應，系統仍在研議中，目前仍以警示燈與警報器提醒用路人及左右來車禮讓。

高雄市消防局表示，將邀各大隊及交通局會勘，評估觸控式號誌按鈕系統可行性，目前各分隊出勤車輛駛離車庫前，均依規定開啟警示燈及警報器，進出車庫也視情況派員協助指揮交通，提升安全。

議員張博洋表示，台中市消防局已設置觸控式號誌按鈕，而高市輕軌開通後，大順路路幅縮減，上下班尖峰時段常見到救護車堵在路口，影響救援，建議各消防分隊周邊路口建置觸控式號誌按鈕系統。

交通局表示，日前已在消防局十全分隊辦理會勘，評估觸控式號誌按鈕技術可行，但路口號誌倘接受觸動訊號進行燈號變換，仍需執行最短綠燈時間以保護行人，未來試辦與否，還須討論。交通局目前先在消防隊前繪設網狀線，避免車輛占用。交通繁忙的路段、路口，消防車出車時則可利用專用時相協助執勤。

議員李雨庭先前質詢時提及，高市永芳國小六年級學生陳祐騰、潘泓諠今年在世界青少年發明展台灣選拔賽中發想一套救護車通行系統，奪下金牌，這套系統藉「聲音感測器」偵測救護車聲音，進而讓同向燈號改為綠燈、對向車道改為紅燈，下處路口的黃線也裝設多顆LED燈閃爍，提醒用路人後方有救護車，值得參考。

消防隊 救護車 高雄市 LED

延伸閱讀

高市衛生局人員「全副武裝」赴貨運轉運站 攔截300公斤問題肉品

高雄緊急救援車「優先號誌系統」設置率低 難搶黃金救援時間

烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿

復興高義國小化身防災教室！巴陵消防分隊帶學子體驗火場逃生

相關新聞

台北後來居上！救護車優先號誌 高雄仍僅4路口設置

衛福部統計，到院前心肺功能停止病患送醫每延誤1分鐘，急救成功率降7%至10%。高雄僅4處路口設有救護車優先通行系統，遠不...

大學生「太急」頻釀車禍 屏東警「從容」勁歌宣導

屏東科技大學10天內發生2件大一學生車禍死亡悲劇，凸顯交通安全重要性，屏東縣警察局交通隊長謝志鴻為貼近年輕族群，結合AI...

尖峰時段出勤易受阻！爭取救援時間 高市議員籲設觸控號誌

消防車和救護車出勤時可能受路口車流、號誌影響通行，大型幹道尤其常見被堵在路口，高市民代建議在消防分隊周邊設置「觸控式號誌...

高雄緊急救援車「優先號誌系統」設置率低 難搶黃金救援時間

救護車執行任務分秒必爭，高雄市目前在全市4處路口建置「緊急救援車輛優先通行號誌系統」，透過救護車上裝置連線路口號誌，讓車...

金門小三通短暫復航中轉客湧機場 候補逾300人返台

金門小三通昨天全日停航，今天金廈航線短暫復航後，中轉金門返台旅客湧入金門機場，陸續候補上逾300名旅客返台；截至晚間7時...

影／屏東百歲人瑞每天走路1小時 「找健康不找煩惱」

屏東縣長周春米在重陽節前夕偕同縣府團隊來屏東市崇武里，慰訪100歲的人瑞蔡素英，她分享養生之道，生活很規律、飲食清淡，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。