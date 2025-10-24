台北後來居上！救護車優先號誌 高雄仍僅4路口設置

衛福部統計，到院前心肺功能停止病患送醫每延誤1分鐘，急救成功率降7%至10%。高雄僅4處路口設有救護車優先通行系統，遠不及台北261處，設置率偏低。多家大型醫院周邊仍無設置，救護車常仰賴民眾讓道，增加救援風險。

救護車執行任務分秒必爭，高雄市4年前率先應用車聯網技術，在鳳山區4處路口試辦消防車、救護車等緊急救援車輛優先通行號誌系統，透過車上通訊裝置連動路口號誌，確保「綠燈」通行，避免二次意外，初步分析可減少行駛時間約28%。

台北市3年前跟進高雄，斥資4億元在261處路口建置緊急車輛優先號誌系統，每趟救護車平均路程以7分鐘計，約可減少42秒路程，降低路口救護車事故率62.5%。不過高市議員簡煥宗發現，高雄搶先設置的這套系統，4年前試辦至今未再增設，讓台北後來居上。且像高醫周邊的民族路、十全路、自由路均未裝設，尖峰時間車流大，極可能阻礙救護車輛通行。

高雄市北區一名陳姓救護員說，高市僅4處路口建置緊急救援車輛優先通行號誌系統，太少，每次緊急救護任務因車多或號誌無法連貫被卡在路上時，會暗罵髒話，心裡比家屬還焦急，若重要路口全面施行有困難，就得多宣導禮讓救護車觀念。

交通局長張淑娟表示，高雄目前在4處路口、12輛車設置優先通行系統，已花費2千多萬元，每處路口平均需200萬元經費，一度被質疑經濟效益。

交通局說明，高市已建置逾100處智慧號誌，今年更爭取交通部「脆弱路段智慧化號誌交控應用服務計畫」4千萬元經費，在重點幹道與新興產業園區周邊導入智慧化號誌，並針對省道台1線、台17線共21處路口導入緊急車輛優先號誌功能，也研擬在高雄國軍總醫院、榮總醫院周邊建置優先號誌系統，提升消防局左營、大昌、十全等分隊和周邊醫院的緊急車輛通行效率。