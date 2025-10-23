高雄緊急救援車「優先號誌系統」設置率低 難搶黃金救援時間

救護車執行任務分秒必爭，高雄市目前在全市4處路口建置「緊急救援車輛優先通行號誌系統」，透過救護車上裝置連線路口號誌，讓車輛通過路面時能保持一路綠燈通行，加快救援效率，也避免二次意外，但北市目前已高達261處路口裝設，高雄多處市區大型醫院周邊仍未設置，需靠民眾自主讓道。

衛福部統計，到院前心肺功能停止病患經救護車送治，每延遲1分鐘，急救成功率遞減7至10％，高市交通局和消防局4年前應用車聯網技術，在鳳山區4處路口試辦緊急救援車輛優先通行號誌系統，透過消防車、救護車上通訊裝置，在車輛到達路口前觸動號誌，確保通行方向為綠燈，降低和其他車輛碰撞風險，也減少緊急車輛駕駛人的心理負擔和發生二次意外，初步分析可減少行駛時間約28%。

北市3年前效仿高雄，斥資4億在261處路口建置緊急車輛優先號誌系統，據統計每趟救護車平均路程約7分鐘，該系統可減少路程約42秒，降低路口救護車事故62.5%。高雄市議員簡煥宗表示，高雄市僅4消防局鳳祥分隊12輛救護車裝設定位裝置，通行時間降低約30.1秒，遠不及北市。

簡煥宗表示，高雄各消防分隊轄區最遠救援目的地約15分鐘車程，通行號誌系統將能協助縮短行駛時間，及早抵達報案地點，但4年前試辦至今未再增設，市區大型醫院如高雄醫學大學附設醫院周邊的民族路、十全路、自由路，尖峰時間車流大，極可能阻礙緊急車輛通行，應研擬增設。

交通局長張淑娟表示，高雄市在4處路口、12輛車設置緊急救援車輛優先通行系統，已花費2千多萬元，平均每處路口需200萬經費，一度引發經濟效益質疑；該系統透過車輛裝置，再經路側號誌控制器連接智慧號誌系統，優先控制燈號。