金門小三通短暫復航中轉客湧機場 候補逾300人返台

金門小三通昨天全日停航，今天金廈航線短暫復航後，中轉金門返台旅客湧入金門機場，陸續候補上逾300名旅客返台；截至晚間7時30分，仍有數十名旅客現場等待候補。

受東北季風影響，金門地區海象不佳，小三通往返金門、廈門航線今天僅上午短暫開航，船班抵達金門後，中轉金門返台旅客開始湧入金門機場等待候補；下午約5時，有民眾召集候補旅客在候補櫃檯前高喊「我們要回家」等，並要求航空公司加開往台南、高雄加班機，聚集約2小時後逐漸散去。

根據金門航空站候補資訊，截至晚間7時30分，已有317名旅客候補上往台北、台中、高雄、嘉義與台南機位，現場約有數十名旅客仍等待候補。

根據金門縣觀光處公告加班機資訊，為因應光復連假鄉親及市場需求，華信航空明天有下午2時與晚間7時30分往台北共2架次放大機型。