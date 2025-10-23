影／屏東百歲人瑞每天走路1小時 「找健康不找煩惱」

屏東縣長周春米在重陽節前夕偕同縣府團隊來屏東市崇武里，慰訪100歲的人瑞蔡素英，她分享養生之道，生活很規律、飲食清淡，每天運動走路1小時，「找健康、不找煩腦、不計較」的人生態度。

蔡素英出生於上海，年輕時隨夫來台落地生根，如今兒孫滿堂，周春米、縣議員梁育慈、屏東市長周佳琪，前縣議員唐玉琴、崇武里長一同前往，唐玉琴說，蔡素英是社區熟悉關奶奶，她就住在關奶奶家樓下。

蔡素英身體硬朗，沒有三高，蔡素英說，生活很規律，晚間10時睡覺，清4時半起床，起床後先在床上躺一下，5時半到附近走路1個小時，回來吃早餐，早餐喜歡喝黑咖啡、無糖豆漿，飲食清淡，晚上不碰澱粉。

蔡素英還會拉單槓，保持運動習慣與樂觀開朗心態，周春米問候祝福，蔡素英笑得開心，還機智的說，「我現在像18歲啦！」大家開懷大笑，周春米幽默說「蔡阿嬤看起來真的只有80歲！」互動溫馨。

縣府團隊也準備生日蛋糕幫奶奶過生日，大家一起開心唱生日快樂歌，蔡素英也拿出自己私藏飲品跟大家分享。她提到養生之道，找健康不找煩惱，不計較。

周春米送上縣府敬老禮金、祝福賀卡、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等祝福。