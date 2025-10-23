快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

萬聖節大南瓜現身高雄衛武營都會公園 今起展至11月2日

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年高雄萬聖節活動選在衛武營都會公園舉辦，在衛武營國家藝術文化中心前草地可看見大南瓜，提早秀出萬聖節裝扮的小朋友開心合影。記者劉學聖／攝影
今年高雄萬聖節活動選在衛武營都會公園舉辦，在衛武營國家藝術文化中心前草地可看見大南瓜，提早秀出萬聖節裝扮的小朋友開心合影。記者劉學聖／攝影

今年高雄萬聖節活動10月31日至11月2日在衛武營國家藝術文化中心登場，高達22公尺巨型大南瓜今天起進駐公園草地，不少家長與小朋友驚呼可愛。教育局表示，今年萬聖節包含市集、裝扮遊行及主題攤位等活動，另結合「𝗪𝗶𝗹𝗱𝗪𝗶𝗹𝗱野生活」活動，盼能延續去年萬聖節熱潮，讓市民留下美好回憶。

高雄今年的萬聖節大南瓜升級成為可以搭配360度燈光秀的互動裝置，今日在衛武營戶外廣場進行充氣測試，將展示至11月2日活動結束，民眾可趁光復節連假前往衛武營公園尋找大南瓜。

教育局說，今年結合在地學校與市民參與，內容涵蓋萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍布置與主題攤位等，並邀請六福村墓碑鎮團隊領軍遊行，打造「搞怪行軍隊伍」，東森YOYO家族哥哥姐姐也應邀與現場觀眾近距離互動。

高雄市觀光局推出「野生活」活動，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，現場將有近百攤市集，以及傘繩野戰教室、身體彩繪、噴漆彩繪、機器人組裝、尋印探險隊及構樹皮昆蟲DIY等活動。

今年高雄萬聖節活動選在衛武營都會公園舉辦，在衛武營國家藝術文化中心前草地可看見大南瓜，提早秀出萬聖節裝扮的小朋友開心合影。記者劉學聖／攝影
今年高雄萬聖節活動選在衛武營都會公園舉辦，在衛武營國家藝術文化中心前草地可看見大南瓜，提早秀出萬聖節裝扮的小朋友開心合影。記者劉學聖／攝影
高雄萬聖節10月 31日至11月2日登場，22公尺高的大南瓜今天起現身衛武營公園。記者劉學聖／攝影
高雄萬聖節10月 31日至11月2日登場，22公尺高的大南瓜今天起現身衛武營公園。記者劉學聖／攝影

萬聖節 南瓜 衛武營

延伸閱讀

影／高雄萬聖節22公尺巨型大南瓜搶先亮相

2025高雄國際食品展熱鬧登場 展現高雄農業嶄新風味

影／高雄Luxury駕駛不滿小黃閃燈尾追8分鐘逼車後PO網 警找到本尊慘了

高雄星光水岸公園設水上設施 10月24日試營運

相關新聞

廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

紀念古寧頭戰役（又稱金門戰役）76周年，廈門市翔安區德孝教育促進會今天到金門金寧鄉安岐將軍廟祭拜追思，向當年陣亡的兩軍將...

烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿

立委柯志恩、陳菁徽今日會同立法院衛環委員會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，高市環保局發稿指稱柯志恩質疑旗山北勢段遭非法棄置營建...

萬聖節大南瓜現身高雄衛武營都會公園 今起展至11月2日

今年高雄萬聖節活動10月31日至11月2日在衛武營國家藝術文化中心登場，高達22公尺巨型大南瓜今天起進駐公園草地，不少家...

金門小三通短暫復航中轉客湧機場 候補逾300人返台

金門小三通昨天全日停航，今天金廈航線短暫復航後，中轉金門返台旅客湧入金門機場，陸續候補上逾300名旅客返台；截至晚間7時...

影／屏東百歲人瑞每天走路1小時 「找健康不找煩惱」

屏東縣長周春米在重陽節前夕偕同縣府團隊來屏東市崇武里，慰訪100歲的人瑞蔡素英，她分享養生之道，生活很規律、飲食清淡，每...

影／高雄萬聖節22公尺巨型大南瓜搶先亮相

高雄萬聖節熱潮提前開跑，「2025高雄萬聖節」將於10月 31日至11月2日在衛武營藝術文化中心登場，主角「22公尺巨型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。