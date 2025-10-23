聽新聞
萬聖節大南瓜現身高雄衛武營都會公園 今起展至11月2日
今年高雄萬聖節活動10月31日至11月2日在衛武營國家藝術文化中心登場，高達22公尺巨型大南瓜今天起進駐公園草地，不少家長與小朋友驚呼可愛。教育局表示，今年萬聖節包含市集、裝扮遊行及主題攤位等活動，另結合「𝗪𝗶𝗹𝗱𝗪𝗶𝗹𝗱野生活」活動，盼能延續去年萬聖節熱潮，讓市民留下美好回憶。
高雄今年的萬聖節大南瓜升級成為可以搭配360度燈光秀的互動裝置，今日在衛武營戶外廣場進行充氣測試，將展示至11月2日活動結束，民眾可趁光復節連假前往衛武營公園尋找大南瓜。
教育局說，今年結合在地學校與市民參與，內容涵蓋萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍布置與主題攤位等，並邀請六福村墓碑鎮團隊領軍遊行，打造「搞怪行軍隊伍」，東森YOYO家族哥哥姐姐也應邀與現場觀眾近距離互動。
高雄市觀光局推出「野生活」活動，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，現場將有近百攤市集，以及傘繩野戰教室、身體彩繪、噴漆彩繪、機器人組裝、尋印探險隊及構樹皮昆蟲DIY等活動。
