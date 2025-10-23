廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

紀念古寧頭戰役（又稱金門戰役）76周年，廈門市翔安區德孝教育促進會今天到金門金寧鄉安岐將軍廟祭拜追思，向當年陣亡的兩軍將士致敬，並祈願兩岸永久和平發展，由於現在兩岸關係緊張，促進會一行人全程相當低調。

翔安區德孝教育促進會一行16人由會長陳青松率領，今天上午在安岐保安殿管委會主委吳神佑、安美村長許三進、金寧鄉代會前主席陳成泉、村莊耆老等人的陪同下，帶著鮮花、果品與金帛前往將軍廟祭拜，儀式依序上香、獻花、獻酒、獻牲、獻茶，最後行三鞠躬禮，全體肅立默哀，場面莊嚴而感人。

安岐村信眾也帶著祭品共襄盛舉，向埋葬於廟後「萬軍營」的陣亡英靈致敬，村民表示，能見到廈門友人跨海而來，共同緬懷這段血與火的歷史，格外動容。陳成泉也說，他們幾乎每年都會來祭拜兩次，相當有心。

據村莊長老表示，古寧頭戰役發生於民國38年10月25日（農曆九月初三），當時中共解放軍夜襲登陸安岐海岸，與國軍爆發激戰，由於當時在安岐村及近郊殉難的兩岸戰士相當多，且未妥善處理，導致村子裡常有靈異事件發生，為安頓英靈，村民於民國42年間在風獅爺旁興建一座小廟祭祀，將村中方圓3浬內近千具殉難國共將士遺骸統一集中安葬於廟後，民國62年再由村民集資、軍方工兵協助重建，並將方圓500公尺內的國共兩軍遺骸集中安葬於廟後，名為「萬軍營」。

據了解，安岐將軍廟與古寧頭萬聖祠不同，廟內供奉的是真實安葬於此的戰亡將士遺骸。安岐將軍廟自民國65年起定期舉行奠安與慰靈法會，至今仍維持每年九月初三祭拜的傳統。民國85年、98年兩次大型法會，曾召集上千名英靈名冊，並動員軍政單位及全村村民參與，盛況空前。村民也在每年節慶或廟會期間準備酒菜前往致祭，延續追思之情，近年來，許多大陸遺族也會前來祭拜。