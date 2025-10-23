快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
廈門市翔安區德孝教育促進會今天由會長陳青松（左四）率領跨海來金，並前往金寧鄉安岐將軍廟祭拜陣亡將士。圖／民眾提供
廈門市翔安區德孝教育促進會今天由會長陳青松（左四）率領跨海來金，並前往金寧鄉安岐將軍廟祭拜陣亡將士。圖／民眾提供

紀念古寧頭戰役（又稱金門戰役）76周年，廈門市翔安區德孝教育促進會今天到金門金寧鄉安岐將軍廟祭拜追思，向當年陣亡的兩軍將士致敬，並祈願兩岸永久和平發展，由於現在兩岸關係緊張，促進會一行人全程相當低調。

翔安區德孝教育促進會一行16人由會長陳青松率領，今天上午在安岐保安殿管委會主委吳神佑、安美村長許三進、金寧鄉代會前主席陳成泉、村莊耆老等人的陪同下，帶著鮮花、果品與金帛前往將軍廟祭拜，儀式依序上香、獻花、獻酒、獻牲、獻茶，最後行三鞠躬禮，全體肅立默哀，場面莊嚴而感人。

安岐村信眾也帶著祭品共襄盛舉，向埋葬於廟後「萬軍營」的陣亡英靈致敬，村民表示，能見到廈門友人跨海而來，共同緬懷這段血與火的歷史，格外動容。陳成泉也說，他們幾乎每年都會來祭拜兩次，相當有心。

據村莊長老表示，古寧頭戰役發生於民國38年10月25日（農曆九月初三），當時中共解放軍夜襲登陸安岐海岸，與國軍爆發激戰，由於當時在安岐村及近郊殉難的兩岸戰士相當多，且未妥善處理，導致村子裡常有靈異事件發生，為安頓英靈，村民於民國42年間在風獅爺旁興建一座小廟祭祀，將村中方圓3浬內近千具殉難國共將士遺骸統一集中安葬於廟後，民國62年再由村民集資、軍方工兵協助重建，並將方圓500公尺內的國共兩軍遺骸集中安葬於廟後，名為「萬軍營」。

據了解，安岐將軍廟與古寧頭萬聖祠不同，廟內供奉的是真實安葬於此的戰亡將士遺骸。安岐將軍廟自民國65年起定期舉行奠安與慰靈法會，至今仍維持每年九月初三祭拜的傳統。民國85年、98年兩次大型法會，曾召集上千名英靈名冊，並動員軍政單位及全村村民參與，盛況空前。村民也在每年節慶或廟會期間準備酒菜前往致祭，延續追思之情，近年來，許多大陸遺族也會前來祭拜。

廈門市翔安區德孝教育促進會一行16人由會長陳青松（左六）率領今天特別跨海來金，前往金寧鄉安岐將軍廟舉行追思儀式。圖／民眾提供
廈門市翔安區德孝教育促進會一行16人由會長陳青松（左六）率領今天特別跨海來金，前往金寧鄉安岐將軍廟舉行追思儀式。圖／民眾提供
紀念古寧頭戰役（又稱金門戰役）76周年，廈門市翔安區德孝教育促進會一行16人由會長陳青松率領今天特別跨海來金，前往金寧鄉安岐將軍廟舉行追思儀式。圖／民眾提供
紀念古寧頭戰役（又稱金門戰役）76周年，廈門市翔安區德孝教育促進會一行16人由會長陳青松率領今天特別跨海來金，前往金寧鄉安岐將軍廟舉行追思儀式。圖／民眾提供
金寧鄉安岐將軍廟於農曆九月初三舉行祭祀活動，祭拜金門戰役的陣亡將士英靈，圖為村莊大老唸祭文。圖／民眾提供
金寧鄉安岐將軍廟於農曆九月初三舉行祭祀活動，祭拜金門戰役的陣亡將士英靈，圖為村莊大老唸祭文。圖／民眾提供
廈門市翔安區德孝教育促進會今天由會長陳青松（左四）率領特別跨海來金，前往金寧鄉安岐將軍廟舉行追思儀式，並致贈獻爐金。圖／民眾提供
廈門市翔安區德孝教育促進會今天由會長陳青松（左四）率領特別跨海來金，前往金寧鄉安岐將軍廟舉行追思儀式，並致贈獻爐金。圖／民眾提供

金門 古寧頭戰役

延伸閱讀

金門長青會聯誼婆婆媽媽旗袍登場 92歲阿嬤表演洋溢正能量

金門消防添「光」助攻 舒研光技承諾明年加碼再捐新設備

路透：中共「十五五規畫」台官員最怕金門被納入終淪為「克里米亞」

台中疑現非洲豬瘟　金門豬隻訪查、抽驗均正常

相關新聞

金門消防添「光」助攻 舒研光技承諾明年加碼再捐新設備

為展現企業與民間團體對公共安全的關懷，舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟、桃園市中壢南區扶輪社董欣志及金門縣議員董森堡，秉...

廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

紀念古寧頭戰役（又稱金門戰役）76周年，廈門市翔安區德孝教育促進會今天到金門金寧鄉安岐將軍廟祭拜追思，向當年陣亡的兩軍將...

烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿

立委柯志恩、陳菁徽今日會同立法院衛環委員會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，高市環保局發稿指稱柯志恩質疑旗山北勢段遭非法棄置營建...

影／高雄萬聖節22公尺巨型大南瓜搶先亮相

高雄萬聖節熱潮提前開跑，「2025高雄萬聖節」將於10月 31日至11月2日在衛武營藝術文化中心登場，主角「22公尺巨型...

2025高雄國際食品展熱鬧登場 展現高雄農業嶄新風味

2025年高雄國際食品展今天起在高雄展覽館熱鬧登場，高市農業局邀集17家農民團體展出，以「科技 × 智慧 × 實驗」為主...

金門長青會聯誼婆婆媽媽旗袍登場 92歲阿嬤表演洋溢正能量

再過幾天就是重陽節，金門縣長青會特別舉辦一場溫馨的重陽聯誼暨第七次會員大會，由理事長許淑慧率領一群身穿旗袍的婆婆媽媽走秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。