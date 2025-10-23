烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委陳菁徽（左一）、柯志恩（中）今天上午會同立院衛環委員會會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，對於環保局的說法感到一頭霧水。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨立委陳菁徽（左一）、柯志恩（中）今天上午會同立院衛環委員會會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，對於環保局的說法感到一頭霧水。圖／柯志恩辦公室提供

立委柯志恩陳菁徽今日會同立法院衛環委員會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，高市環保局發稿指稱柯志恩質疑旗山北勢段遭非法棄置營建混合物，要求柯別為選舉造勢、刻意發言誤解市府同仁辛勞。柯志恩辦公室表示，今日根本沒去旗山代天府，整份新聞稿全是環保局自編自導的荒唐劇本，要求公開道歉。

針對這則烏龍新聞稿，環保局回應，經查新聞聯絡人未經查證，誤將預擬新聞稿轉出，在此致歉，後續將嚴格加強新聞發布控管，避免造成困擾。

環保局近午時分在高市媒體群組發稿指稱，有關柯志恩質疑旗山北勢段遭非法棄置營建混合物一案，環保局於112年11月接獲檢舉陳情，已經立即查處，將行為人以違反廢清法46條刑責移送法辦，也裁罰行為人300萬元，並要限期清除。

此外，市警局也於113年4月移送橋頭地檢署，後由橋頭地檢署起訴。相關案件市府都已第一時間查辦移送獲得起訴，並處以高額罰金。對於已經由檢方查辦起訴案件，呼籲柯志恩立委不要因為選舉造勢，刻意發言誤解市府公務同仁辛勞。

新聞稿發出後數分鐘，環保局以修正內容為由收回，沒有進一步解釋。柯志恩團隊對於新聞稿內容一頭霧水，因為未安排環保局所說的代天府行程，也沒有相關評論，不解環保局為何發稿。

柯志恩辦公室表示，高市環保局的新聞稿內容未經查證、憑空捏造、沒有半點影子也開槍，發現搞烏龍後，不是承認錯誤，而是偷偷收回新聞稿，假裝沒事發生。這種「發稿不查證、打錯人就快閃」的操作，證明環保局罔顧專業，卻擅長抹黑造謠，企圖用攻擊接弊者來轉移本身的失職與無能。

柯辦強調，高市府只要看到柯志恩三個字就膝跳式反應、大潑髒水，環保局必須公開道歉，並說明新聞稿錯誤發布與撤回過程。此外，高市府應追究相關主管責任，不能讓造謠攻擊成為常態。柯辦呼籲，公部門應回歸理性與專業，停止政治潑汙，尊重事實與民代的職責；對於各種環保議題，市民希望真相，而非冷氣房裡的暗箭。

立委柯志恩辦公室質疑高市環保局「通靈」，高市環保局發稿內容跟實際情況完全沒關係。圖／柯志恩辦公室提供
立委柯志恩辦公室質疑高市環保局「通靈」，高市環保局發稿內容跟實際情況完全沒關係。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨立委陳菁徽（右二）、柯志恩（右三）今天上午會同立院衛環委員會會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，並未前往旗山北勢段。圖／柯志恩辦公室提供
國民黨立委陳菁徽（右二）、柯志恩（右三）今天上午會同立院衛環委員會會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，並未前往旗山北勢段。圖／柯志恩辦公室提供

