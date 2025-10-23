烏龍新聞稿批柯志恩「為選舉造勢」秒收回 高市環保局致歉：預擬稿
立委柯志恩、陳菁徽今日會同立法院衛環委員會勘旗山馬頭山及美濃大峽谷，高市環保局發稿指稱柯志恩質疑旗山北勢段遭非法棄置營建混合物，要求柯別為選舉造勢、刻意發言誤解市府同仁辛勞。柯志恩辦公室表示，今日根本沒去旗山代天府，整份新聞稿全是環保局自編自導的荒唐劇本，要求公開道歉。
針對這則烏龍新聞稿，環保局回應，經查新聞聯絡人未經查證，誤將預擬新聞稿轉出，在此致歉，後續將嚴格加強新聞發布控管，避免造成困擾。
環保局近午時分在高市媒體群組發稿指稱，有關柯志恩質疑旗山北勢段遭非法棄置營建混合物一案，環保局於112年11月接獲檢舉陳情，已經立即查處，將行為人以違反廢清法46條刑責移送法辦，也裁罰行為人300萬元，並要限期清除。
此外，市警局也於113年4月移送橋頭地檢署，後由橋頭地檢署起訴。相關案件市府都已第一時間查辦移送獲得起訴，並處以高額罰金。對於已經由檢方查辦起訴案件，呼籲柯志恩立委不要因為選舉造勢，刻意發言誤解市府公務同仁辛勞。
新聞稿發出後數分鐘，環保局以修正內容為由收回，沒有進一步解釋。柯志恩團隊對於新聞稿內容一頭霧水，因為未安排環保局所說的代天府行程，也沒有相關評論，不解環保局為何發稿。
柯志恩辦公室表示，高市環保局的新聞稿內容未經查證、憑空捏造、沒有半點影子也開槍，發現搞烏龍後，不是承認錯誤，而是偷偷收回新聞稿，假裝沒事發生。這種「發稿不查證、打錯人就快閃」的操作，證明環保局罔顧專業，卻擅長抹黑造謠，企圖用攻擊接弊者來轉移本身的失職與無能。
柯辦強調，高市府只要看到柯志恩三個字就膝跳式反應、大潑髒水，環保局必須公開道歉，並說明新聞稿錯誤發布與撤回過程。此外，高市府應追究相關主管責任，不能讓造謠攻擊成為常態。柯辦呼籲，公部門應回歸理性與專業，停止政治潑汙，尊重事實與民代的職責；對於各種環保議題，市民希望真相，而非冷氣房裡的暗箭。
