影／高雄萬聖節22公尺巨型大南瓜搶先亮相

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2025高雄萬聖節活動主角之一的22公尺巨型南瓜今天進行充氣測試，一現身就成為焦點，吸引許多路過的民眾與親子駐足圍觀，小朋友興奮直呼：「真的好大、好可愛！」。記者劉學聖／攝影
高雄萬聖節熱潮提前開跑，「2025高雄萬聖節」將於10月 31日至11月2日在衛武營藝術文化中心登場，主角「22公尺巨型大南瓜」今天率先進行充氣測試，一現身就成為焦點，吸引許多路過的民眾與親子駐足圍觀，小朋友興奮直呼：「真的好大、好可愛！」。

「大南瓜」是高雄萬聖節活動最大亮點之一，主辦單位今年特別升級為可搭配360度燈光秀的互動裝置。為確保活動期間運作順利，團隊在衛武營戶外廣場進行充氣測試，同時調校燈光與安全結構，為即將登場的「2025高雄萬聖節」暖身。現場不僅吸引親子家庭圍觀拍照，許多孩子還興奮地比出南瓜的手勢，氣氛熱鬧又可愛。

高雄市教育局打造年度最受親子期待的盛典「2025高雄萬聖節」，今年活動主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集，除了延續去年度的超人氣「大南瓜」話題，今年將擴大規模結合在地學校與市民參與，規劃萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍佈置與主題攤位等，讓市民與親子能共同體驗充滿歡笑與驚喜的節慶時光。活動更邀請到六福村墓碑鎮團隊領軍遊行及東森YOYO家族團隊，打造最吸睛的「搞怪行軍隊伍」，將萬聖節變身為寓教於樂的親子嘉年華。

