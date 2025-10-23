影／高雄萬聖節22公尺巨型大南瓜搶先亮相

高雄萬聖節熱潮提前開跑，「2025高雄萬聖節」將於10月 31日至11月2日在衛武營藝術文化中心登場，主角「22公尺巨型大南瓜」今天率先進行充氣測試，一現身就成為焦點，吸引許多路過的民眾與親子駐足圍觀，小朋友興奮直呼：「真的好大、好可愛！」。

「大南瓜」是高雄萬聖節活動最大亮點之一，主辦單位今年特別升級為可搭配360度燈光秀的互動裝置。為確保活動期間運作順利，團隊在衛武營戶外廣場進行充氣測試，同時調校燈光與安全結構，為即將登場的「2025高雄萬聖節」暖身。現場不僅吸引親子家庭圍觀拍照，許多孩子還興奮地比出南瓜的手勢，氣氛熱鬧又可愛。