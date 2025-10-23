2025高雄國際食品展熱鬧登場 展現高雄農業嶄新風味

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
美濃區農會推出無使用落葉劑的蜜紅豆餡。圖／高市農業局提供
2025年高雄國際食品展今天起在高雄展覽館熱鬧登場，高市農業局邀集17家農民團體展出，以「科技 × 智慧 × 實驗」為主題，展現高雄農業跨界創新與品牌升級的新氣象，並由高雄市長陳其邁與人氣男神劉書宏共同推薦高雄優質農產，展覽期間還有必比登主廚、生態廚師等輪番以料理與民眾互動，帶領民眾用味蕾探索高雄從農場到餐桌的嶄新風味。

高市農業局以「高雄物產館」亮相，展出高雄多款創新農產品，有來自茄萣區新鮮虱目魚背白肉製成的「一萣鮮」虱目魚丸，美濃區農會推出無使用落葉劑的蜜紅豆餡，旗山區農會新產品「午茶時光禮盒」，嚴選旗山香蕉、鳳梨製成的香蕉脆片及金蕉旺來酥，搭配精緻茶葉，化身最具高雄味的送禮首選，另外還邀請獲必比登推薦的甲仙仙香餐廳料理師陳勇孝、Y2 Café漾漾食光主廚康多厤、而今餐酒館生態廚師蘇玉龍、料理之王游星淵等料理職人，透過創意料理、互動體驗，帶民眾一起見證高雄農業的無限可能。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會今年以「魷秋航海王」為主題第3度參展，結合創意互動與食魚教育，帶來寓教於樂的海洋體驗。另外邀請紅豆冰哥哥「魚你相育說故事」，透過互動遊戲與故事分享，光復節連假三天，歡迎親子一同前來，邊玩邊學、拿好禮！

臺灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會今年以「魷秋航海王」為主題第3度參展，結合創意互動與食魚教育，帶來寓教於樂的海洋體驗。記者劉學聖／攝影
高市農業局以「高雄物產館」亮相，展出高雄多款創新農產品。圖／高市農業局提供
創意料理 虱目魚 香蕉

