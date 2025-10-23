金門長青會聯誼婆婆媽媽旗袍登場 92歲阿嬤表演洋溢正能量

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
73歲的理事長許淑慧以一頭俐落短髮亮相，也引起關注，她透露，兩個月前生了一場大病一度身心煎熬，靠著堅定意志力，每天努力復健，她感性的說，「看到大家成為舞台上最美的焦點，一切辛苦都值得了。」記者蔡家蓁／攝影
再過幾天就是重陽節金門縣長青會特別舉辦一場溫馨的重陽聯誼暨第七次會員大會，由理事長許淑慧率領一群身穿旗袍的婆婆媽媽走秀進場，優雅亮麗的身影成為全場焦點，會中這群資深美女還陸續表演廣場舞、元極舞與五行健康操等，掀起高潮，也展現平日勤練成果，現場掌聲不斷。

包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、縣府社會處長王茲繐、金城鎮長李誠智、鎮民代表主席郭永隆及多位議員、代表、里長等人皆到場共襄盛舉，與長輩們歡度佳節，並欣賞他們精彩的表演。

會中73歲的理事長許淑慧以一頭俐落短髮亮相，也引起關注，她在致詞說，「很多人都問她，有年紀了，怎麼有勇氣剪這麼短、時髦的頭髮」，她透露，2個月前生了一場大病一度身心煎熬，雖然過程像「拔河」一樣很累，但她靠著堅定意志力，每天努力復健，就是希望能在重陽節前恢復體力，親自參與活動。她感性的說，「看到大家成為舞台上最美的焦點，一切辛苦都值得了。」

李文良副縣長致詞時則說，近期參加多場重陽活動，每次都深受感動。他強調，看到長輩們高齡仍積極參與社會活動，正是社會最可貴的力量，也期許長青會繼續扮演「桶箍」的角色，把金門的長輩緊緊凝聚在一起，讓大家的生活更豐富、更精彩。

活動由「資深美女」輪番上台演出，最受矚目的莫過於平均年齡85歲「五行健康操隊」，只見阿姨們動作整齊劃一、精神飽滿，展現長期鍛鍊的成果，高齡92歲的楊雪梨阿嬤站在C位，跳的很認真，也讓在場觀眾報以熱烈掌聲，連總幹事李永金也頻頻拍手稱讚。另外的廣場舞表演者，年紀也都在80歲上下，跳起舞來不輸年輕人。

金門縣長青會於民國82年成立，是地區最早立案的老人組織，民國106年在縣府社會處輔導下成立「金門縣長青會照顧關懷據點」，提供長者學習、交流與健康促進的空間，長年推動樂齡生活，成為金門長照體系的重要一環。

金門縣長青會舉辦重陽聯誼暨第七次會員大會，由理事長許淑慧（右四）率領一群身穿旗袍的婆婆媽媽走秀進場，優雅亮麗的身影成為全場焦點。記者蔡家蓁／攝影
副縣長李文良致詞時則說，看到長輩們高齡仍積極參與社會活動，正是社會最可貴的力量，也期許長青會繼續扮演「桶箍」的角色，把金門的長輩緊緊凝聚在一起，讓大家的生活更豐富、更精彩。記者蔡家蓁／攝影
活動由「資深美女」輪番上台演出，不管是廣場舞、元極舞與五行健康操等表演，都贏得現場觀眾的熱情掌聲。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦重陽聯誼暨第七次會員大會，最受矚目的莫過於平均年齡85歲「五行健康操隊」，中間表演的楊阿姨（中）高齡92歲，只見阿姨們動作整齊劃一、精神飽滿，展現長期鍛鍊的成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會舉辦溫馨重陽聯誼暨第七次會員大會，由理事長許淑慧率領一群身穿旗袍的婆婆媽媽走秀進場，優雅亮麗的身影成為全場焦點。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長青會特別舉辦重陽聯誼，這群「資深美女」身穿旗袍向來賓優雅敬禮，金馬聯合服務中心執行長吳增允代表紳士回禮，互動有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門 長輩 重陽節

