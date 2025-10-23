金門長青會聯誼婆婆媽媽旗袍登場 92歲阿嬤表演洋溢正能量

再過幾天就是重陽節，金門縣長青會特別舉辦一場溫馨的重陽聯誼暨第七次會員大會，由理事長許淑慧率領一群身穿旗袍的婆婆媽媽走秀進場，優雅亮麗的身影成為全場焦點，會中這群資深美女還陸續表演廣場舞、元極舞與五行健康操等，掀起高潮，也展現平日勤練成果，現場掌聲不斷。

包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、副縣長李文良、縣府社會處長王茲繐、金城鎮長李誠智、鎮民代表主席郭永隆及多位議員、代表、里長等人皆到場共襄盛舉，與長輩們歡度佳節，並欣賞他們精彩的表演。

會中73歲的理事長許淑慧以一頭俐落短髮亮相，也引起關注，她在致詞說，「很多人都問她，有年紀了，怎麼有勇氣剪這麼短、時髦的頭髮」，她透露，2個月前生了一場大病一度身心煎熬，雖然過程像「拔河」一樣很累，但她靠著堅定意志力，每天努力復健，就是希望能在重陽節前恢復體力，親自參與活動。她感性的說，「看到大家成為舞台上最美的焦點，一切辛苦都值得了。」

李文良副縣長致詞時則說，近期參加多場重陽活動，每次都深受感動。他強調，看到長輩們高齡仍積極參與社會活動，正是社會最可貴的力量，也期許長青會繼續扮演「桶箍」的角色，把金門的長輩緊緊凝聚在一起，讓大家的生活更豐富、更精彩。

活動由「資深美女」輪番上台演出，最受矚目的莫過於平均年齡85歲「五行健康操隊」，只見阿姨們動作整齊劃一、精神飽滿，展現長期鍛鍊的成果，高齡92歲的楊雪梨阿嬤站在C位，跳的很認真，也讓在場觀眾報以熱烈掌聲，連總幹事李永金也頻頻拍手稱讚。另外的廣場舞表演者，年紀也都在80歲上下，跳起舞來不輸年輕人。