金門消防添「光」助攻 舒研光技承諾明年加碼再捐新設備

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局長呂英華感謝企業與社團的愛心捐贈，表示這批設備不僅是物資支援，更代表社會對消防工作的肯定與支持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局長呂英華感謝企業與社團的愛心捐贈，表示這批設備不僅是物資支援，更代表社會對消防工作的肯定與支持。記者蔡家蓁／攝影

為展現企業與民間團體對公共安全的關懷，舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟、桃園市中壢南區扶輪社董欣志及金門縣議員董森堡，秉持「取之社會、回饋社會」的精神，今日共同捐贈一批市價約20萬元的雷射肩頸U型舒緩儀及白光雷射照明手電筒予金門縣消防局，由局長呂英華代表受贈。董欣志也現場宣布，明年公司新款「腰部舒緩儀」上市後，將再加碼捐贈一批給消防局，讓現場響起熱烈掌聲。

消防人員在火場與災害現場常面臨濃煙、昏暗與高風險環境，此次捐贈的白光雷射手電筒採用高亮度光源，具強大穿透力與穩定照明效果，能在低能見度條件下清晰辨識方向，協助消防人員迅速掌握現場狀況，大幅提升救災安全與效率。

此外，消防人員平時負重執勤、長時間站立，常出現肩頸痠痛與慢性勞損，舒研光技公司特別捐贈雷射肩頸U型舒緩儀，利用低能量雷射（LLLT）技術促進血液循環、放鬆肌群、減緩疼痛，有助消防人員在勤務後舒緩疲勞、恢復體力，提升休息品質與專注力。

呂英華感謝企業與社團的愛心捐贈，表示這批設備不僅是物資支援，更代表社會對消防工作的肯定與支持。他強調，消防局將持續秉持「安全第一、以人為本」理念，除精進專業訓練與裝備外，也將強化健康照護，期盼讓每位消防同仁都能以最佳狀態守護縣民生命財產。

董欣志表示，得知消防員長期背負重裝備、易有腰背酸痛問題，公司目前正在研發腰部舒緩儀產品，預計明年上市時，屆時將再度捐贈給金門消防局，「盼為家鄉盡一份心力」。

董森堡表示，消防弟兄長年負擔救災救難勤務，希望透過雷射頸部舒緩儀批器材的捐贈，減輕他們在工作上的勞累與負擔，放鬆執勤上疲憊的身心。至於雷射白光燈便於攜帶的特性，則可在山間與湖庫救災中發揮作用，用於探尋搜索救護或救難的對象；希望透過此次的捐贈活動，共同回饋金門家鄉與社會，同時帶給消防弟兄們一個更舒適健康且安全的工作環境。

消防局表示，這次捐贈不僅為消防人員帶來實質幫助，也凝聚起企業、社團與地方政府共同守護金門的力量，讓「光能守護」與「熱心公益」在島嶼上閃耀光芒。

金門縣消防局長呂英華（左二）回贈感謝狀，並與舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟（右二）、桃園市中壢南區扶輪社董欣志（左一）及金門縣議員董森堡（右一）等人合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣消防局長呂英華（左二）回贈感謝狀，並與舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟（右二）、桃園市中壢南區扶輪社董欣志（左一）及金門縣議員董森堡（右一）等人合影。記者蔡家蓁／攝影
桃園市中壢南區扶輪社董欣志（右）及金門縣議員董森堡（左）等人今天赴金門縣消防局捐贈一批市價20萬元的雷射肩頸U型舒緩儀及白光雷射照明手電筒器材，局長呂英華表示感謝。記者蔡家蓁／攝影
桃園市中壢南區扶輪社董欣志（右）及金門縣議員董森堡（左）等人今天赴金門縣消防局捐贈一批市價20萬元的雷射肩頸U型舒緩儀及白光雷射照明手電筒器材，局長呂英華表示感謝。記者蔡家蓁／攝影
舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟在會中也特別介紹雷射頸部舒緩儀如何使用，希望消防人員未來在勤務後，能舒緩疲勞。記者蔡家蓁／攝影
舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟在會中也特別介紹雷射頸部舒緩儀如何使用，希望消防人員未來在勤務後，能舒緩疲勞。記者蔡家蓁／攝影

金門 消防人員

