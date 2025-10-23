金門消防添「光」助攻 舒研光技承諾明年加碼再捐新設備

為展現企業與民間團體對公共安全的關懷，舒研光技股份有限公司創辦人董雨玟、桃園市中壢南區扶輪社董欣志及金門縣議員董森堡，秉持「取之社會、回饋社會」的精神，今日共同捐贈一批市價約20萬元的雷射肩頸U型舒緩儀及白光雷射照明手電筒予金門縣消防局，由局長呂英華代表受贈。董欣志也現場宣布，明年公司新款「腰部舒緩儀」上市後，將再加碼捐贈一批給消防局，讓現場響起熱烈掌聲。

消防人員在火場與災害現場常面臨濃煙、昏暗與高風險環境，此次捐贈的白光雷射手電筒採用高亮度光源，具強大穿透力與穩定照明效果，能在低能見度條件下清晰辨識方向，協助消防人員迅速掌握現場狀況，大幅提升救災安全與效率。

此外，消防人員平時負重執勤、長時間站立，常出現肩頸痠痛與慢性勞損，舒研光技公司特別捐贈雷射肩頸U型舒緩儀，利用低能量雷射（LLLT）技術促進血液循環、放鬆肌群、減緩疼痛，有助消防人員在勤務後舒緩疲勞、恢復體力，提升休息品質與專注力。

呂英華感謝企業與社團的愛心捐贈，表示這批設備不僅是物資支援，更代表社會對消防工作的肯定與支持。他強調，消防局將持續秉持「安全第一、以人為本」理念，除精進專業訓練與裝備外，也將強化健康照護，期盼讓每位消防同仁都能以最佳狀態守護縣民生命財產。

董欣志表示，得知消防員長期背負重裝備、易有腰背酸痛問題，公司目前正在研發腰部舒緩儀產品，預計明年上市時，屆時將再度捐贈給金門消防局，「盼為家鄉盡一份心力」。

董森堡表示，消防弟兄長年負擔救災救難勤務，希望透過雷射頸部舒緩儀批器材的捐贈，減輕他們在工作上的勞累與負擔，放鬆執勤上疲憊的身心。至於雷射白光燈便於攜帶的特性，則可在山間與湖庫救災中發揮作用，用於探尋搜索救護或救難的對象；希望透過此次的捐贈活動，共同回饋金門家鄉與社會，同時帶給消防弟兄們一個更舒適健康且安全的工作環境。