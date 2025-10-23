快訊

高雄星光水岸公園設水上設施 10月24日試營運

中央社／ 高雄23日電
高雄市政府將原有「星光水岸公園」擴大並重新規劃為大型水上樂園，設有多項水上遊具、滑水道與鞦韆拍照區等設施，預計24日起至11月2日試營運。（高雄市工務局提供）中央社
高雄市工務局今天表示，「星光水岸公園」已重新規劃為大型水上樂園，設有滑水道等多項水上遊具，還可欣賞港邊風景、吹海風散步，預定明天起至11月2日展開試營運。

工務局今天發布新聞稿表示，市府將原有的「星光水岸公園」擴大並重新規劃為大型水上樂園，園區內設有多項水上遊具、滑水道與鞦韆拍照區等設施，預定10月24日至11月2日展開試營運。

工務局表示，改造後的星光水岸公園採「水陸雙主題」開放設計，遊客可以在陸域欣賞港邊風景、吹海風散步，也能進入水域區降溫消暑。

試營運期間自10月24日至11月2日，水上設施每日開放時間為上午10時至12時及下午2時至7時。若錯過這段期間，水上遊具將暫停開放至明年4月。不過園區啟用後，除週一休園外，仍可全天入園散步、賞景。

此外，為確保安全與水質衛生，工務局公園處提醒，12歲以下兒童須由成年人陪同入水；勿穿著內衣褲或鞋子進入水池；患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者請避免入水。

園區內禁止攜帶食物、飲料及寵物進入水域。水池濕滑，應小心行走、避免追逐推擠或跳水，並遵守現場工作人員指示。星光水岸公園鄰近輕軌站，建議民眾多利用輕軌前往。

