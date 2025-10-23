快訊

坤達、書偉認逃兵！Energy宣布休團聲明曝光 明年1月小巨蛋照開唱

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖慶祝商人節 縣長肯定模範商人「小島大能量」　

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘也到場與商業會理事長林中超、理監事及眾多商界代表齊聚一堂，並與獲獎者合影。圖／連江縣政府提供
連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘也到場與商業會理事長林中超、理監事及眾多商界代表齊聚一堂，並與獲獎者合影。圖／連江縣政府提供

為表彰商界人士對地方經濟的卓越貢獻，連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘也到場與商業會理事長林中超、理監事及眾多商界代表齊聚一堂，場面隆重，王忠銘強調，「政府與商界應是夥伴關係，唯有攜手共榮，馬祖的經濟才能在全國發光發熱。」

今年活動由商業會精心籌辦，特別頒發「模範商人獎」給12位傑出業者，並同時表揚「優良商號」、「績優從業人員」及「績優營業人員」等多項獎項，肯定他們長年在各自領域的辛勞付出與創新精神，為馬祖經濟注入源源不絕的活力。

縣長王忠銘致詞時指出，馬祖的繁榮發展離不開商界夥伴的努力與堅持，即使面對疫情、國際市場變動與離島經營不便等挑戰，馬祖商人依舊以專業與誠信守住地方經濟根基，展現「小島大能量」的精神風貌。

他表示，商業不僅是民生命脈，更是凝聚社區情感與文化的重要力量，縣府將持續推動創新經貿政策，從數位轉型、電子支付應用、品牌行銷到觀光結合商業的整體策略，積極打造永續的地方經濟環境，同時爭取中央資源，協助中小企業穩健成長。王忠銘強調，政府與商界的關係應該是「夥伴」而非「對立」，只有攜手合作、共榮共好，才能讓馬祖的經濟在全國舞台上發光發熱。

商業會理事長林中超則感謝縣府與各界長期支持，表示商會將繼續扮演政府與業界間的橋梁，推動產業升級與創新服務，鼓勵青年返鄉創業，為地方注入新動能。他強調，商人節不僅是慶祝成果的日子，更是凝聚地方向心力的重要時刻，他期盼所有商界夥伴能繼續團結合作，勇於創新，在變局中開創新契機，攜手打造一個更繁榮、更具希望的馬祖。

典禮現場由王忠銘親自頒獎，掌聲此起彼落，氣氛熱烈。多位業者受訪時表示，這份榮譽是對長年努力的肯定，更激勵他們繼續用心服務鄉親、打造優質品牌。

連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘（中）也到場與商業會理事長林中超（左二）與獲獎者合影。圖／連江縣政府提供
連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘（中）也到場與商業會理事長林中超（左二）與獲獎者合影。圖／連江縣政府提供
連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘致詞時強調，政府與商界應是夥伴關係，唯有攜手共榮，馬祖的經濟才能在全國發光發熱。圖／連江縣政府提供
連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘致詞時強調，政府與商界應是夥伴關係，唯有攜手共榮，馬祖的經濟才能在全國發光發熱。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘

延伸閱讀

馬祖豬隻健康無虞 連江縣府啟動防疫機制請民眾安心

紙風車反毒戲劇登馬祖！ 564位師生笑中學拒毒、感動滿滿

馬祖鐵板燒塔節熱鬧登場 百年信仰結合藝術創意超吸睛

馬祖醫療實兵操演！新興傳染病與兒童重症轉運零時差應變

相關新聞

馬祖慶祝商人節 縣長肯定模範商人「小島大能量」　

為表彰商界人士對地方經濟的卓越貢獻，連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘也到場與商業會理事長林...

光電板引關注 鳳山及阿公店水庫用水檢測安全

民進黨高市立委許智傑今邀相關單位考察鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場及水質，並指鳳山水庫使用清水、阿公店水庫抽用原水庫水體...

高雄大林蒲遷村在即 居民喊「想當小港人」安置地不換行政區

高雄大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，2027年正式展開實質遷村，而為在鳳山、前鎮區的安置地預計明年6月...

屏東縣今年流感和新冠已51死 衛生局加開夜間、假日疫苗雙打站

連續假期將屆，民眾出遊、聚餐機會增。屏東縣衛生局指出，屏東縣今年累計103例流感併發重症其中27例死亡，96例新冠重症確...

騎士「隱形殺手」！高雄橋梁伸縮縫易打滑 議員促盤點、補強

高雄有1470座橋梁，許多橋梁伸縮縫表面雖有防滑紋路，但長年磨損加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑，成騎士「隱形殺手」...

改建逾1年 高雄九如橋進度僅4成2

去年8月動工改建的高雄九如新橋，原訂明年6月完工通車，但進度僅達42%，議員擔憂無法如期如質完成，指周邊市場攤商抱怨工區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。