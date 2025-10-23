馬祖慶祝商人節 縣長肯定模範商人「小島大能量」　

為表彰商界人士對地方經濟的卓越貢獻，連江縣商業會今日上午舉辦「慶祝114年商人節大會」，縣長王忠銘也到場與商業會理事長林中超、理監事及眾多商界代表齊聚一堂，場面隆重，王忠銘強調，「政府與商界應是夥伴關係，唯有攜手共榮，馬祖的經濟才能在全國發光發熱。」

今年活動由商業會精心籌辦，特別頒發「模範商人獎」給12位傑出業者，並同時表揚「優良商號」、「績優從業人員」及「績優營業人員」等多項獎項，肯定他們長年在各自領域的辛勞付出與創新精神，為馬祖經濟注入源源不絕的活力。

縣長王忠銘致詞時指出，馬祖的繁榮發展離不開商界夥伴的努力與堅持，即使面對疫情、國際市場變動與離島經營不便等挑戰，馬祖商人依舊以專業與誠信守住地方經濟根基，展現「小島大能量」的精神風貌。

他表示，商業不僅是民生命脈，更是凝聚社區情感與文化的重要力量，縣府將持續推動創新經貿政策，從數位轉型、電子支付應用、品牌行銷到觀光結合商業的整體策略，積極打造永續的地方經濟環境，同時爭取中央資源，協助中小企業穩健成長。王忠銘強調，政府與商界的關係應該是「夥伴」而非「對立」，只有攜手合作、共榮共好，才能讓馬祖的經濟在全國舞台上發光發熱。

商業會理事長林中超則感謝縣府與各界長期支持，表示商會將繼續扮演政府與業界間的橋梁，推動產業升級與創新服務，鼓勵青年返鄉創業，為地方注入新動能。他強調，商人節不僅是慶祝成果的日子，更是凝聚地方向心力的重要時刻，他期盼所有商界夥伴能繼續團結合作，勇於創新，在變局中開創新契機，攜手打造一個更繁榮、更具希望的馬祖。