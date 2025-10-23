快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大林蒲遷村在即 居民喊「想當小港人」安置地不換行政區

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，在地民眾要求遷村後仍隸屬小港區，否則造成鄰里社區分散、身份認同有疑慮，「我家要搬，但我還想當小港人。」圖／翻攝自高雄市議會直播
大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，在地民眾要求遷村後仍隸屬小港區，否則造成鄰里社區分散、身份認同有疑慮，「我家要搬，但我還想當小港人。」圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，2027年正式展開實質遷村，而為在鳳山、前鎮區的安置地預計明年6月完成都更作業，採一坪換一坪原則，增設2.82公頃商業區，但在地民眾要求遷村後仍隸屬小港區，否則造成鄰里社區分散、警消、醫療責任區劃不一致、身份認同有疑慮，都說「我家要搬，但我還想當小港人。」

高雄市政府推動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」，將大林蒲聚落高達1.1萬戶遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地，遷村以「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條計畫道路，目前安置地各項公共建設工程已準備中，鳳山會新設國中、國小各一所。經濟部明年先啟動60億預算，用於公共設施建設及公有土地購置。

「大林蒲遷村在即，歸屬不能遺失！」市議員黃彥毓表示，大林蒲將啟動土地協議價購，最後一哩路應盡善盡美，大林蒲原屬小港區，1.1萬戶遷移至前鎮及鳳山區後，當地仍希望隸屬小港區，因為安置地位在前鎮、鳳山交界，臨近小港，當地長期生活圈、通動、就醫、採買皆屬小港區，若行政區未隨生活圈調整，可能產生治理與身分斷裂問題。

黃彥毓說，希望市府能先啟動行政區重新劃分，當地6里里長也有此訴求，遷村不只是搬家，而是重建一份生活連結，行政區跨界會造成鄰里社區分散，警消和醫療責任區劃不一致，學區、社福、戶政服務中斷，遷村若只解決地點，卻忽略歸屬，新社區的名字可以改變，但「小港人」的人不能變，居民也說「我家要搬，但我還想當小港人。」

民政局長閻青智表示，大林蒲安置地重新調整行政區需有依據，立法院本月17日已通過行政區劃程序法，明年7月1日實施，內政部正充實相關執法細節，市府會密切關注法規內容，未來若有必要會套用於大林蒲行政區提議變更案。

大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，在地民眾要求遷村後仍隸屬小港區，否則造成鄰里社區分散、身份認同有疑慮，「我家要搬，但我還想當小港人。」圖／翻攝自高雄市議會直播
大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，在地民眾要求遷村後仍隸屬小港區，否則造成鄰里社區分散、身份認同有疑慮，「我家要搬，但我還想當小港人。」圖／翻攝自高雄市議會直播

大林蒲遷村 行政院

延伸閱讀

高雄兒美館「生活藏寶圖」 邀孩子探索日常藝術

高雄惡質租客餓死3貓1狗 房東怒控：房子流屍水 清理費高達10萬

影／高雄保險業務員捧百萬路邊給車手 警見車號有蹊蹺…一查中了

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

相關新聞

高雄大林蒲遷村在即 居民喊「想當小港人」安置地不換行政區

高雄大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，2027年正式展開實質遷村，而為在鳳山、前鎮區的安置地預計明年6月...

屏東縣今年流感和新冠已51死 衛生局加開夜間、假日疫苗雙打站

連續假期將屆，民眾出遊、聚餐機會增。屏東縣衛生局指出，屏東縣今年累計103例流感併發重症其中27例死亡，96例新冠重症確...

騎士「隱形殺手」！高雄橋梁伸縮縫易打滑 議員促盤點、補強

高雄有1470座橋梁，許多橋梁伸縮縫表面雖有防滑紋路，但長年磨損加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑，成騎士「隱形殺手」...

改建逾1年 高雄九如橋進度僅4成2

去年8月動工改建的高雄九如新橋，原訂明年6月完工通車，但進度僅達42%，議員擔憂無法如期如質完成，指周邊市場攤商抱怨工區...

金門業者推「熟齡豬再生計畫」 「淘金豬」翻轉熟齡豬命運

金門每年約有300多頭熟齡豬面臨「養到病死」的困境，長期因文化背景與屠宰條件限制，無法於在地妥善運用，成為農戶沉重的場域...

高雄九如橋改建進度落後 周邊抱怨商圈沒落、通勤不便

連通鼓山區內惟和三民中都地區的九如新橋斥資4.7億元，去年8月動工改建，原訂明年6月完工通車，但目前進度僅達42％，已落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。