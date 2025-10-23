高雄大林蒲遷村在即 居民喊「想當小港人」安置地不換行政區

高雄大林蒲遷村計畫將在明年第二季提前啟動土地價購協議，2027年正式展開實質遷村，而為在鳳山、前鎮區的安置地預計明年6月完成都更作業，採一坪換一坪原則，增設2.82公頃商業區，但在地民眾要求遷村後仍隸屬小港區，否則造成鄰里社區分散、警消、醫療責任區劃不一致、身份認同有疑慮，都說「我家要搬，但我還想當小港人。」

高雄市政府推動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」，將大林蒲聚落高達1.1萬戶遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地，遷村以「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條計畫道路，目前安置地各項公共建設工程已準備中，鳳山會新設國中、國小各一所。經濟部明年先啟動60億預算，用於公共設施建設及公有土地購置。

「大林蒲遷村在即，歸屬不能遺失！」市議員黃彥毓表示，大林蒲將啟動土地協議價購，最後一哩路應盡善盡美，大林蒲原屬小港區，1.1萬戶遷移至前鎮及鳳山區後，當地仍希望隸屬小港區，因為安置地位在前鎮、鳳山交界，臨近小港，當地長期生活圈、通動、就醫、採買皆屬小港區，若行政區未隨生活圈調整，可能產生治理與身分斷裂問題。

黃彥毓說，希望市府能先啟動行政區重新劃分，當地6里里長也有此訴求，遷村不只是搬家，而是重建一份生活連結，行政區跨界會造成鄰里社區分散，警消和醫療責任區劃不一致，學區、社福、戶政服務中斷，遷村若只解決地點，卻忽略歸屬，新社區的名字可以改變，但「小港人」的人不能變，居民也說「我家要搬，但我還想當小港人。」