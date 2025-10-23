高雄兒美館「生活藏寶圖」 邀孩子探索日常藝術

快訊

中央社／ 高雄23日電

高雄兒童美術館推出全新藝術教育展「生活藏寶圖」，展期至2027年1月3日。展覽集結13位台灣藝術家，透過繪畫、雕塑、複合媒材等作品，引導孩童探索日常生活中的的藝術寶藏。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，展覽匯集李明則、吳芊頤、吳怡欣、吳耿禎、林正、胡家瑜、陳奕彰、曾麗娟、莊惠琳、鄧文貞、盧建銘、羅喬綾、鍾舜文等13位藝術家創作，透過拼貼、剪紙、雕塑、纖維等多元媒材，以「生活採集」、「物件再生」、「內在劇場」、「情感抒發」及「環境感知」5個單元，創造出藝術地圖。

高雄市立美術館館長顏名宏表示，藝術的本質源於生活，此展以「觀察與思考」為核心精神，巧妙地從小朋友熟悉的家庭互動、周邊環境、飲食以及遊戲等元素切入，鼓勵孩子們展開自我探索，主動地發掘藝術、從中反思自我，找到屬於自己獨一無二的生活藏寶圖。

兒美館指出，展覽於101、201展覽室展出，在觀眾走進展場途中，在廊道上就可以看見曾獲高雄獎首獎的原住民藝術家胡家瑜以布農曆畫概念結合傳統祭儀文化的作品「時山月13Months」。此展由山藝術文教基金會及尊彩藝術中心支持。

「生活採集」單元以藝術家生活觀察為主軸，鍾舜文以母親每日栽種的蔬果進行作品創作；曾麗娟則以童趣視角探討教養與母職情感；吳芊頤「窗景詩-老派約會」則以台灣鐵窗花為符號，讓傳統元素煥發全新意象。

「物件再生」單元則探討藝術家如何賦予物件新的生命與價值。陳奕彰讓游泳圈化身巨型甜甜圈的「甜甜的滋味」顛覆了日常物件的既有想像；李明則重構了他蒐集的舊物件，創作出「舊是寶」讓老物件有了新生命；莊惠琳的「聖物與剩物」則透過在澎湖撿拾的海漂剩物，重新賦予廢棄物嶄新意義。

走入「內在劇場」後，羅喬綾的畫作以快樂中略帶憂鬱的孩童形象，陪伴觀眾走出悲傷；林正「大象背上的童年」等作品則是幽默又療癒的卡漫人物。

「情感抒發」展區中，描繪藝術家對家園與文化的情感，吳怡欣插畫作品「從灶火到餐桌」描繪著對家庭的牽掛；吳耿禎以編織解構剪紙；鄧文貞透過纖維創作出「紅龜粿」、「大腸包小腸」等作品，重現傳統文化與夜市美食。

「環境感知」展區，有盧建銘將平日蒐集看似垃圾的材料，轉化為極具創意與想像力的作品。展場並規劃了多樣化的互動創作區，現場備有色彩、光線、黏土、剪紙和編織等，邀請大家一起創作。

