屏東縣今年流感和新冠已51死 衛生局加開夜間、假日疫苗雙打站

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局呼籲，符合公費流感與新冠疫苗接種資格，盡早完成接種，也加開夜間、假日疫苗雙打站，民眾多利用。圖／屏東縣政府衛生局提供
連續假期將屆，民眾出遊、聚餐機會增。屏東縣衛生局指出，屏東縣今年累計103例流感併發重症其中27例死亡，96例新冠重症確診有24例死亡，多數未接種當年度疫苗。衛生局呼籲，符合公費流感與新冠疫苗接種資格，盡早完成接種，也加開夜間、假日疫苗雙打站，民眾多利用。

屏東縣衛生局指出，10月23日今晚縣內33鄉鎮市衛生所開設「夜間疫苗雙打站」，10月24日上午在屏東火車站、下午在縣立體育館開設「假日疫苗雙打站」，呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒與醫事人員等高風險族群把握個人權益，趁早在11月1日開放第2階段實施對象施打前完成接種。

衛生局說明，屏東縣今年已累計103例流感併發重症（27例死亡）及96例新冠重症確診病例（24例死亡），多數未接種當年度疫苗。另，10月開打迄今，長者新冠疫苗接種率仍遠低於流感疫苗，依據衛生福利部疾病管制署公布分析研究結果，「接種疫苗發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」，鼓勵民眾同時「左流右新」，一次輕鬆獲兩種保護力。

衛生局表示，流感是急性病毒性呼吸道流行疾病，致病原為流感病毒，一年四季均有病例發生，通常從每年11月逐漸攀升，流行高峰期多落在12月至隔年3月，但今年從9月即已進入流行期，請民眾務必防範。流感與新冠比一般感冒嚴重，會出現明顯全身無力、頭痛、發燒、肌肉痠痛，且容易引起併發症，每年流行病毒株亦不同，因此須每年施打當年度疫苗，才能有效預防疾病侵襲。

