改建逾1年 高雄九如橋進度僅4成2

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市九如橋斥資5.4億元改建，原訂明年6月完工通車，但目前進度僅達4成2。記者宋原彰／攝影
去年8月動工改建的高雄九如新橋，原訂明年6月完工通車，但進度僅達42%，議員擔憂無法如期如質完成，指周邊市場攤商抱怨工區影響人流，生意一落千丈。並提醒，當地屬低窪區，橋梁工程應同步完成排水箱涵設置。

新工處長許永穆表示，九如新橋仍訂明年6月完工，目前完成施工構台、便橋搭設及51支預力梁、36支橋台全套管基樁、圍堰雙層鋼板樁及部分箱涵結構體等工項，月底可望完成橋墩結構體，市府已全面加緊進度，朝目標期程前進。

位於愛河下游、連通鼓山內惟與三民中都等地區的九如橋，因配合鐵路地下化工程拆除改建。跨越愛河串聯中都溼地公園、唐榮磚窯廠，新橋長70公尺、寬30公尺，兩側規畫寬達5.6公尺人行道，預計明年6月完工。

議員簡煥宗昨質詢表示，市府各單位所稱的完工時間不同，截至本月20日進度僅42.76%，些許落後。

周邊攤商指出，九如橋開工後影響人流，每攤都咬牙苦撐，希望工程能加速。通勤民眾說，封橋後每次到市區都得繞道，十分費時。

高雄市 橋梁 愛河 鐵路地下化

