騎士「隱形殺手」！高雄橋梁伸縮縫易打滑 議員促盤點、補強

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
議員張博洋表示，高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」。記者宋原彰／攝影
高雄有1470座橋梁，許多橋梁伸縮縫表面雖有防滑紋路，但長年磨損加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑，成騎士「隱形殺手」。目前僅橋頭中崎橋、岡山前洲橋試辦止滑塗層，議員昨要求全市盤點，不符國土管理署道路標線抗滑係數的橋梁伸縮縫都加刷止滑塗層。

工務局長楊欽富表示，他上任後已將全市道路標線防滑係數從55BPN調升至65BPN，橋梁伸縮縫對汽車不致有打滑疑慮。機車部分，先前試辦的止滑塗層確實可行，新工處未來施工也會考量以防滑材質覆蓋伸縮縫，降低騎士打滑機率。

國內橋梁伸縮縫分為角鋼、GAI-TOP、橡膠、模組型、齒型等伸縮縫，最常見的齒型伸縮縫因金屬表面光滑，雖有防滑紋路，但止滑效果有限，加上長年磨損，機車或自行車雨天易打滑。

「伸縮縫抗滑係數不足，是機車隱形殺手」議員張博洋昨質詢表示，橋梁金屬伸縮縫因積水變濕滑，是機車族行車陷阱；全市目前僅2處橋梁伸縮縫試辦止滑塗層，籲工務局全面盤點，務求伸縮縫防滑係數高於國土署道路標線抗滑標準。

議員黃秋媖曾爭取2座橋梁伸縮縫改善防滑，她指不少民眾反映雨天騎車行經橋面鋸齒型鋼伸縮縫，一不小心就「犁田」，造成國賠爭議。張博洋則說，部分橋梁過伸縮縫後是轉彎段，機車過彎更易打滑，防滑係數不足的橋梁應加刷止滑塗層，每年定期盤點、及早補強。

高雄市 橋梁 騎士 自行車 國賠

