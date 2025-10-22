快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

聽新聞
0:00 / 0:00

金門業者推「熟齡豬再生計畫」 「淘金豬」翻轉熟齡豬命運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「澄楉永續有限公司」串聯金門在地畜牧、食品加工、農會及文創與餐飲業者以跨域協作方式，推出全新「58度Ｄ・淘金豬」系列，金門縣農會理事長蔡水游在致詞時也肯定業者幫農友解決問題。記者蔡家蓁／攝影
「澄楉永續有限公司」串聯金門在地畜牧、食品加工、農會及文創與餐飲業者以跨域協作方式，推出全新「58度Ｄ・淘金豬」系列，金門縣農會理事長蔡水游在致詞時也肯定業者幫農友解決問題。記者蔡家蓁／攝影

金門每年約有300多頭熟齡豬面臨「養到病死」的困境，長期因文化背景與屠宰條件限制，無法於在地妥善運用，成為農戶沉重的場域壓力與額外成本。「澄楉永續有限公司」串聯金門在地畜牧、食品加工、農會及文創與餐飲業者以跨域協作方式，成功將這些退役母豬轉化為兼具風味與永續價值的加工產品，推出全新「58度Ｄ・淘金豬」系列，為金門畜牧產業開創資源再生的新道路。

這項「熟齡豬再生計畫」由經濟部中小企業城鄉創生圈輔導計畫支持，並由「澄楉永續」統籌推動，串聯金銘畜牧場與永群牧場提供豬源，採用國際配方飼料搭配金門特有高粱酒糟液飼養，賦予肉質自然甜味與獨特風土香氣。金門農會協助媒合屠宰流程，於屠宰場空班時間宰製，再由「圓頭肉乾」及「老農莊食品」負責加工，完成從飼養、宰製、加工到通路的一條龍模式。

金門縣農會理事長蔡水游指出，金門每年約有300多頭熟齡豬自然淘汰，多半交由防疫單位焚燒處理，不僅造成浪費，也引發居民抗議。「農民用心養豬，卻看著牠們白白病死，實在心疼。」蔡水游說，這項計畫讓熟齡豬能夠善終，農民的努力被看見，更創造地方循環經濟，「淘金豬」的名稱象徵著從浪費中淘出價值、讓永續農業成真。

從事30多年肉乾加工的「圓頭肉乾」董事長薛承琛表示，過去「淘汰豬」的名稱讓人誤解，但其實寡產母豬的肉質紋理更細緻、油花更豐富。「像牛肉一樣，生過幾胎的母牛才有油花，豬也是一樣。」他強調，透過專業加工與風味轉化，把原本被忽略的肉源變成具有商品價值的產品，也讓消費者能真正吃到金門土地養出的風味，更實踐以大帶小的企業社會責任。期盼熟齡豬肉能化身為市場上高品質的產品，希望離島都能「離而不倒」，靠在地產業永續走下去。

首波推出的「58度Ｄ・淘金豬」系列產品，包括4款肉乾與2款冷凍熟食料理包，融合金門高粱酒香與酒糟飼養的自然甜味，展現在地風土的全新風味。商品同時於金門永續選品平台「浯嶼拾光」上架，並進駐Ms. W咖啡、光野集咖啡與築夢手作等實體通路。Ms. W咖啡將導入熟食料理包，讓民眾能直接品嘗再生成果；光野集則設置展示專區，透過策展與飲食體驗呈現金門從農業出發的永續創新。

計畫執行單位「澄楉永續」執行長翁皓梅表示，這次從實際痛點出發，整合農業、食品、文化與通路能量，打造出具示範性的地方創生模式，未來將持續串聯更多在地品牌、農友與創業團隊，推動更多回到產地、對地方友善的永續經濟循環。

主打以熟齡溫體豬肉製作的全新「58度Ｄ・淘金豬」肉乾系列，今天舉行發表會，「圓頭肉乾」董事長薛承琛（左二）、「澄楉永續」執行長翁皓梅（右二）與協力廠商一起強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
主打以熟齡溫體豬肉製作的全新「58度Ｄ・淘金豬」肉乾系列，今天舉行發表會，「圓頭肉乾」董事長薛承琛（左二）、「澄楉永續」執行長翁皓梅（右二）與協力廠商一起強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
全新「58度Ｄ・淘金豬」肉乾系列今天舉行發表會，「圓頭肉乾」董事長薛承琛（左）、「澄楉永續」執行長翁皓梅（右）希望大家一起來品嘗好吃的豬肉乾。記者蔡家蓁／攝影
全新「58度Ｄ・淘金豬」肉乾系列今天舉行發表會，「圓頭肉乾」董事長薛承琛（左）、「澄楉永續」執行長翁皓梅（右）希望大家一起來品嘗好吃的豬肉乾。記者蔡家蓁／攝影
全新「58度Ｄ・淘金豬」肉乾系列今天舉行發表會，「圓頭肉乾」董事長薛承琛（左三）、「澄楉永續」執行長翁皓梅（右三）與協力廠商一起強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
全新「58度Ｄ・淘金豬」肉乾系列今天舉行發表會，「圓頭肉乾」董事長薛承琛（左三）、「澄楉永續」執行長翁皓梅（右三）與協力廠商一起強力推薦。記者蔡家蓁／攝影

金門 永續 農民

延伸閱讀

小三通復航半日湧滯留潮 軍機出動兩架疏運84人返台

強風打亂金門小三通航班 金門機場爆滿軍機緊急支援疏運

強風打亂金門小三通航班 逾300中轉旅客待返台

疑大陸旅遊感染？金門2人確診屈公病 衛生局啟動疫情防治

相關新聞

高雄九如橋改建進度落後 周邊抱怨商圈沒落、通勤不便

連通鼓山區內惟和三民中都地區的九如新橋斥資4.7億元，去年8月動工改建，原訂明年6月完工通車，但目前進度僅達42％，已落...

屏東縣崁頂鄉提高重陽敬老禮金 讓長者獲實質支持

為了讓長輩能有更好生活保障，屏東縣崁頂鄉持續推動鄉內各項福利措施，今年重陽節特別在敬老禮金發放標準進行調整，把重陽敬老禮...

金門業者推「熟齡豬再生計畫」 「淘金豬」翻轉熟齡豬命運

金門每年約有300多頭熟齡豬面臨「養到病死」的困境，長期因文化背景與屠宰條件限制，無法於在地妥善運用，成為農戶沉重的場域...

高雄千座橋梁「伸縮縫」成機車族陷阱 議員籲設止滑設施

高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨...

從街頭到心頭 浪犬化身陪伴犬讓長輩重拾笑容

「豹報」米克斯犬原本是在恆春路邊徘徊的流浪犬，在屏東縣府農業處動保科團隊的訓練下，如今化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣...

馬卡龍西瓜屏東九如上市 周六到農會免費嘗鮮

屏東縣青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，最近在九如鄉農會超市上市，頗受市場歡迎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。