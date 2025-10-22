金門業者推「熟齡豬再生計畫」 「淘金豬」翻轉熟齡豬命運

金門每年約有300多頭熟齡豬面臨「養到病死」的困境，長期因文化背景與屠宰條件限制，無法於在地妥善運用，成為農戶沉重的場域壓力與額外成本。「澄楉永續有限公司」串聯金門在地畜牧、食品加工、農會及文創與餐飲業者以跨域協作方式，成功將這些退役母豬轉化為兼具風味與永續價值的加工產品，推出全新「58度Ｄ・淘金豬」系列，為金門畜牧產業開創資源再生的新道路。

這項「熟齡豬再生計畫」由經濟部中小企業城鄉創生圈輔導計畫支持，並由「澄楉永續」統籌推動，串聯金銘畜牧場與永群牧場提供豬源，採用國際配方飼料搭配金門特有高粱酒糟液飼養，賦予肉質自然甜味與獨特風土香氣。金門農會協助媒合屠宰流程，於屠宰場空班時間宰製，再由「圓頭肉乾」及「老農莊食品」負責加工，完成從飼養、宰製、加工到通路的一條龍模式。

金門縣農會理事長蔡水游指出，金門每年約有300多頭熟齡豬自然淘汰，多半交由防疫單位焚燒處理，不僅造成浪費，也引發居民抗議。「農民用心養豬，卻看著牠們白白病死，實在心疼。」蔡水游說，這項計畫讓熟齡豬能夠善終，農民的努力被看見，更創造地方循環經濟，「淘金豬」的名稱象徵著從浪費中淘出價值、讓永續農業成真。

從事30多年肉乾加工的「圓頭肉乾」董事長薛承琛表示，過去「淘汰豬」的名稱讓人誤解，但其實寡產母豬的肉質紋理更細緻、油花更豐富。「像牛肉一樣，生過幾胎的母牛才有油花，豬也是一樣。」他強調，透過專業加工與風味轉化，把原本被忽略的肉源變成具有商品價值的產品，也讓消費者能真正吃到金門土地養出的風味，更實踐以大帶小的企業社會責任。期盼熟齡豬肉能化身為市場上高品質的產品，希望離島都能「離而不倒」，靠在地產業永續走下去。

首波推出的「58度Ｄ・淘金豬」系列產品，包括4款肉乾與2款冷凍熟食料理包，融合金門高粱酒香與酒糟飼養的自然甜味，展現在地風土的全新風味。商品同時於金門永續選品平台「浯嶼拾光」上架，並進駐Ms. W咖啡、光野集咖啡與築夢手作等實體通路。Ms. W咖啡將導入熟食料理包，讓民眾能直接品嘗再生成果；光野集則設置展示專區，透過策展與飲食體驗呈現金門從農業出發的永續創新。