高雄九如橋改建進度落後 周邊抱怨商圈沒落、通勤不便
連通鼓山區內惟和三民中都地區的九如新橋斥資4.7億元，去年8月動工改建，原訂明年6月完工通車，但目前進度僅達42％，已落後原本預定進度，議員擔憂無法如期如質完成，且當地屬低窪區，要求橋樑工程應同步完成排水、箱涵設置，周邊市場商圈攤商也抱怨工區造成人流進不來，生意一落千丈，盼市府給予補助或加速完工。
位於愛河下游的九如橋連通鼓山、內惟與三民區中都地區，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，去年8月斥資5.6億元動工改建，新橋長70公尺、寬30公尺，以現代化設計跨越愛河，將中都溼地公園，串連中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠，最大幅度還原愛河沿線景觀風貌，兩側規劃寬達5.6公尺人行道，預計明年6月完工。
市議員簡煥宗表示，市府各單位所稱完工時間不同，目前同盟路側橋墩已施作完成，河西路側橋墩仍在施作，截至10月20日工程進度為42.76%，已些許落後原訂46%進度，因當地屬低窪區，擔心橋樑工程包含的箱涵結構體、道路側溝等排水工程無法如期完成，當地期盼已久的通勤橋也會因此延宕完工。
九如橋周邊的國泰市場攤商指出，九如橋開工後人潮避開工區，導致市場生意一落千丈，已沒落多時，每攤皆咬牙苦撐、苦不堪言，希望工程能加速，讓消費人潮回歸，也希望市府能有補救措施；通勤民眾則說，封橋後每次要去市區得繞道，前往苓雅區工作需改走中華路較費時，得提前10分鐘出門。
新工處長許永穆表示，九如新橋仍表定明年6月如期完工，目前已完成施工構台、便橋搭設、51支預力樑施作、36支橋台全套管基樁、圍堰雙層鋼板樁及部分箱涵結構體等工項，預計本月底完成橋墩結構體，隨後展開預力樑吊裝，市府已全面加緊進度，並同時完成排水設施，朝目標完工期程前進。
