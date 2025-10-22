屏東縣崁頂鄉提高重陽敬老禮金 讓長者獲實質支持

為了讓長輩能有更好生活保障，屏東縣崁頂鄉持續推動鄉內各項福利措施，今年重陽節特別在敬老禮金發放標準進行調整，把重陽敬老禮金發放年齡門檻從70歲下修至65歲，原本500元的發放金額提升至1,000元，希望能提升至更符合長者需求的水準，確保鄉內長者能夠在經濟上得到更多支持。

崁頂鄉長廖國富自112年上任以來，積極落實競選承諾，在不影響公所財政負擔的前提下，持續推動鄉內各項福利措施。特別是在重陽敬老禮金發放標準的調整上，努力將其提升至更符合長者需求的水準，包括65至89歲長者，每發放1,500元，90至99歲長者，每人發放2,500元，100歲以上長者，每人發放10,000元，並採採匯款發放方式，直接將禮金匯入長者指定帳戶，取代過去需親自排隊領取現金的方式，減少舟車勞頓及現場等候的不便，讓長者享有更貼心的服務，希望讓長者獲得更實質的經濟支持，享有更完善的福利。