快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

屏東縣崁頂鄉提高重陽敬老禮金 讓長者獲實質支持

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
崁頂鄉長廖國富（右）關心長輩不遺餘力，今年更提高重陽節敬老禮金希望讓長者獲得更實質的經濟支持。圖／崁頂鄉公所提供
崁頂鄉長廖國富（右）關心長輩不遺餘力，今年更提高重陽節敬老禮金希望讓長者獲得更實質的經濟支持。圖／崁頂鄉公所提供

為了讓長輩能有更好生活保障，屏東縣崁頂鄉持續推動鄉內各項福利措施，今年重陽節特別在敬老禮金發放標準進行調整，把重陽敬老禮金發放年齡門檻從70歲下修至65歲，原本500元的發放金額提升至1,000元，希望能提升至更符合長者需求的水準，確保鄉內長者能夠在經濟上得到更多支持。

崁頂鄉長廖國富自112年上任以來，積極落實競選承諾，在不影響公所財政負擔的前提下，持續推動鄉內各項福利措施。特別是在重陽敬老禮金發放標準的調整上，努力將其提升至更符合長者需求的水準，包括65至89歲長者，每發放1,500元，90至99歲長者，每人發放2,500元，100歲以上長者，每人發放10,000元，並採採匯款發放方式，直接將禮金匯入長者指定帳戶，取代過去需親自排隊領取現金的方式，減少舟車勞頓及現場等候的不便，讓長者享有更貼心的服務，希望讓長者獲得更實質的經濟支持，享有更完善的福利。

廖國富表示，長者是社會的重要支柱，對地方發展貢獻良多，未來將持續推動各項長者福利措施以及長照資源整合，讓鄉內長者都能安心享受晚年生活，實現真正的高齡友善社區。

崁頂鄉長廖國富（左）關心長輩不遺餘力，今年更提高重陽節敬老禮金希望讓長者獲得更實質的經濟支持。圖／崁頂鄉公所提供
崁頂鄉長廖國富（左）關心長輩不遺餘力，今年更提高重陽節敬老禮金希望讓長者獲得更實質的經濟支持。圖／崁頂鄉公所提供

重陽敬老禮金 廖國富

延伸閱讀

屏東縣酒駕車禍釀6死296傷比去年多！警方27日起祭專案執法

送壽麵、壽桃慶重陽 汐止區江北里上千長輩開心過節

嘉義市重陽節敬老禮金發放 黃敏惠訪百歲人瑞送上祝福

迎接重陽節 盧秀燕探訪百歲人瑞致贈敬老禮金

相關新聞

高雄九如橋改建進度落後 周邊抱怨商圈沒落、通勤不便

連通鼓山區內惟和三民中都地區的九如新橋斥資4.7億元，去年8月動工改建，原訂明年6月完工通車，但目前進度僅達42％，已落...

屏東縣崁頂鄉提高重陽敬老禮金 讓長者獲實質支持

為了讓長輩能有更好生活保障，屏東縣崁頂鄉持續推動鄉內各項福利措施，今年重陽節特別在敬老禮金發放標準進行調整，把重陽敬老禮...

高雄千座橋梁「伸縮縫」成機車族陷阱 議員籲設止滑設施

高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨...

從街頭到心頭 浪犬化身陪伴犬讓長輩重拾笑容

「豹報」米克斯犬原本是在恆春路邊徘徊的流浪犬，在屏東縣府農業處動保科團隊的訓練下，如今化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣...

馬卡龍西瓜屏東九如上市 周六到農會免費嘗鮮

屏東縣青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，最近在九如鄉農會超市上市，頗受市場歡迎，...

土石淤積逼近橋梁！高雄那瑪夏民生橋改建 提早至明年

那瑪夏民生橋下土石淤積逼近橋梁，安全堪憂，經居民爭取，公路局納入優先施作項目，正辦理設計，明年施作。區長孔賢傑說，民生大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。