屏東縣崁頂鄉提高重陽敬老禮金 讓長者獲實質支持
為了讓長輩能有更好生活保障，屏東縣崁頂鄉持續推動鄉內各項福利措施，今年重陽節特別在敬老禮金發放標準進行調整，把重陽敬老禮金發放年齡門檻從70歲下修至65歲，原本500元的發放金額提升至1,000元，希望能提升至更符合長者需求的水準，確保鄉內長者能夠在經濟上得到更多支持。
崁頂鄉長廖國富自112年上任以來，積極落實競選承諾，在不影響公所財政負擔的前提下，持續推動鄉內各項福利措施。特別是在重陽敬老禮金發放標準的調整上，努力將其提升至更符合長者需求的水準，包括65至89歲長者，每發放1,500元，90至99歲長者，每人發放2,500元，100歲以上長者，每人發放10,000元，並採採匯款發放方式，直接將禮金匯入長者指定帳戶，取代過去需親自排隊領取現金的方式，減少舟車勞頓及現場等候的不便，讓長者享有更貼心的服務，希望讓長者獲得更實質的經濟支持，享有更完善的福利。
廖國富表示，長者是社會的重要支柱，對地方發展貢獻良多，未來將持續推動各項長者福利措施以及長照資源整合，讓鄉內長者都能安心享受晚年生活，實現真正的高齡友善社區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言