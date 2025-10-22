屏東10措施防非洲豬瘟 禁外縣市斃死豬進化製廠等

快訊

中央社／ 屏東縣22日電

台中疑爆非洲豬瘟案例，屏東縣長周春米指示啟動10大措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入縣內化製廠處理等，並展開聯合稽查，防堵非洲豬瘟入侵。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，面對非洲豬瘟，縣府嚴陣以對，除研議因應措施外，也請民眾勿恐慌，非洲豬瘟不會感染人，台灣經屠宰衛生檢查合格豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌，供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印豬肉，食用安全無虞。

根據農業處統計，屏東縣登記飼養豬隻頭數超過百萬隻，是全國第2多，其中有98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數比例約占全縣飼養豬隻17%。

周春米指示，縣府立即啟動10大措施如下：一、啟動全縣養豬場疫情調查，加強高風險公共區域消毒，即時防堵疫情；二、加強養豬場監測，透過公所、產業團體發放防疫消毒水；三、請各養豬產業團體落實豬場生物安全管制，及屏東縣獸醫師公會獸醫師契約場疫情通報。

四、肉品市場與屠宰場運輸車輛GPS稽查及每日消毒，縣府派員查核；五、配合全國禁用廚餘養豬期間，農業處、環保局、動防所、警察局即起啟動聯合稽查；六、成立化製集運車管制及消毒站，並公告管制期間禁止外縣市斃死豬進入屏東縣化製廠處理。

七、加強監督化製場進出車輛及人員清洗及消毒，與採樣監測及異常死亡量通報；八、配合中央監控豬肉供給調節機制，維持市場穩定；九、環保局要求各鄉鎮市清潔隊收集的廚餘，管制期間暫送掩埋場進行堆肥處理；十、教育處請各學校中央廚房主辦學校及團膳業者全面清查營養午餐豬肉來源有無涉及案發畜牧場，啟動因應備案。

