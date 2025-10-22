防堵非洲豬瘟禁廚餘、禁宰 屏東業者憂後續影響

快訊

中央社／ 屏東縣22日電

台中養豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，中央今起實施防疫措施。有屏東黑豬業者表示，贊成禁廚餘，不過須繼續使用下腳料以免成本增加；也有屠宰業者說，怕禁運禁宰無限延期。

台中養豬場出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部今天啟動應變作為，包含今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰（5天，視後續狀況延長）、今日起全面禁止使用廚餘養豬、進行全國各肉品市場全面落實場內與運輸車清消作業。

屏東縣政府農業處長鄭永裕接受媒體聯訪表示，目前配合中央防疫政策，5天禁運禁宰，落實肉品市場清消等，並在化製場外成立防疫站，將防疫規格拉高，後續看各地情形再做下一步調整。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，政策未明朗前損失仍難估算，不過中央禁止使用廚餘養豬，對黑豬產業影響更大。白豬僅須養6個月，黑豬則須養約1年，飼料飼養不划算，因此多數採以廚餘、下腳料飼養。協會贊成配合國家政策禁用廚餘，不過非感染途徑下腳料須繼續使用，否則成本拉升，豬農無意願繼續飼養，黑豬產業恐遭瓦解。

楊姓屠宰業者表示，已緊急通知餐廳業者等客戶，工廠將停擺5天。目前仍看不出影響多大，就怕禁運禁宰5天無限延期，重演當年口蹄疫慘況，業界都相當緊張。

依農業部114年5月底養豬頭數調查報告，屏東縣養豬場數1285場，場數位居全國第1位；頭數100萬4592頭，則位居全國第2，占總數19.9%。

