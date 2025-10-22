防堵非洲豬瘟 陳其邁要求最高規格執行防疫

台中市一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部定調疑似案例。對此，高雄市長陳其邁要求市府以最高規格執行防疫作為，全力防堵非洲豬瘟入侵高雄市。

高市府表示，陳其邁召開跨局處會議，下達各項防疫作為，並要求各局處以最高規格落實與執行。

相關防疫作為包括，以電話、新聞等各管道通知高雄市養豬戶，加強畜牧場門禁管制人員進出，釋出消毒藥劑請養豬戶加強場區及進出車輛加強消毒。針對4處肉品市場派駐人員，督導運輸車輛落實消毒工作。

此外，也要求高雄市飼料廠車輛進出畜牧場務必自主消毒車輛才能進出畜牧場。管制廚餘場及掌握來源並加強稽查，避免由中國私帶相關肉品來台，及加強載運廚餘車輛、運豬車輛管控及路線加強掌握。

高雄市目前已開設非洲豬瘟疫情應變中心，要求各局處分工合作，全力防堵非洲豬瘟入侵高雄市。

陳其邁強調，防範非洲豬瘟是跨局處的全面應變，包括經發局、消保處、衛生局、社會局等與一般民眾生活相關局處，也要協助宣導防疫資訊，才能提高防堵力道，守護高雄市民與養豬產業的權益。