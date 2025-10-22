快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄千座橋梁「伸縮縫」成機車族陷阱 議員籲設止滑設施

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
全市橋梁共1470座，工務局卻只在橋頭區中崎橋、岡山區前洲橋，有在橋梁伸縮縫試辦「止滑塗層」。圖／翻攝自高雄市議員黃秋媖臉書
全市橋梁共1470座，工務局卻只在橋頭區中崎橋、岡山區前洲橋，有在橋梁伸縮縫試辦「止滑塗層」。圖／翻攝自高雄市議員黃秋媖臉書

高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑。目前全市僅在橋頭區中崎橋、岡山區前洲橋試辦止滑塗層，未擴及全市，議員要求盤點全市橋梁應符合營建署規範道路標線抗滑係數65BPN以上，不足處應立即加刷止滑塗層。

目前台灣橋梁伸縮縫類型主要分為角鋼伸縮縫、GAI-TOP伸縮縫、橡膠伸縮縫、模組型伸縮縫、齒型伸縮縫，以齒型伸縮縫為最常見類型；而齒型伸縮縫因金屬材質表面較光滑，雖已有防滑紋路，但止滑效果有限，加上長年使用磨損，機車或自行車在雨天經過時容易打滑。市議員張博洋直言「橋梁伸縮縫抗滑係數不足，成為機車的隱形殺手！」

張博洋表示，雨天騎車時，橋梁金屬伸縮縫的大面積光滑表面會因積水變得濕滑，看似平常路面設施卻暗藏危險，是機車族行車陷阱；全市橋梁共1470座，工務局卻只在橋頭區中崎橋、岡山區前洲橋，有在橋梁伸縮縫試辦「止滑塗層」，市府應全面檢測全市橋梁伸縮縫防滑係數，應高於營建署規範市區道路標線抗滑係數標準65BPN以上。

張博洋表示，尤其部分橋梁在伸縮縫後是轉彎段，機車過彎更易造成打滑，市府若盤點防滑係數不足的橋梁，應加刷止滑塗層，並應每年定期盤點伸縮縫防滑措施，確保功能有效，及早補強、降低肇禍風險。市議員黃秋媖過去曾爭取2座橋梁伸縮縫改善防滑，她認為不少民眾反映騎機車行經橋面鋸齒型鋼伸縮縫太滑，下雨天一不小心就會「犁田」，造成國賠爭議，市府應全面體檢伸縮縫易滑問題，加強止滑工程、警告標誌。

工務局長楊欽富表示，自他上任以來，已將全市道路標線整體防滑係數從55BPN調升至65BPN，以降低騎士在雨天打滑機率，而橋梁伸縮縫對於汽車不致有打滑疑慮，對於機車部分，新工處未來在施工時會考量以打滑材質覆蓋伸縮縫，而先前試辦的止滑塗層確實有效果可行，未來會規劃更多防滑方案在全市既有橋梁。

高市議員張博洋要求盤點全市橋梁應符合營建署規範道路標線抗滑係數65BPN以上，不足處應立即加刷止滑塗層。圖／翻攝自高雄市議會直播
高市議員張博洋要求盤點全市橋梁應符合營建署規範道路標線抗滑係數65BPN以上，不足處應立即加刷止滑塗層。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑。圖／翻攝自高雄市議會直播

橋梁 張博洋 議員

延伸閱讀

教保員涉以「胸口碎大石」虐童 高雄議員痛批無法無天

影／高雄公車闖紅燈嚇死人 受驚騎士買蔥肉餅壓驚…跟攤販一起受罰

影／高雄暗夜斷木橫倒道路 機車騎士閃避不及撞翻車

影／高雄通緝男見警狂奔！為3案未報到 遭壓制逮捕

相關新聞

高雄千座橋梁「伸縮縫」成機車族陷阱 議員籲設止滑設施

高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨...

從街頭到心頭 浪犬化身陪伴犬讓長輩重拾笑容

「豹報」米克斯犬原本是在恆春路邊徘徊的流浪犬，在屏東縣府農業處動保科團隊的訓練下，如今化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣...

馬卡龍西瓜屏東九如上市 周六到農會免費嘗鮮

屏東縣青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，最近在九如鄉農會超市上市，頗受市場歡迎，...

土石淤積逼近橋梁！高雄那瑪夏民生橋改建 提早至明年

那瑪夏民生橋下土石淤積逼近橋梁，安全堪憂，經居民爭取，公路局納入優先施作項目，正辦理設計，明年施作。區長孔賢傑說，民生大...

高雄846處公園 僅95人維管！工務局認人力吃緊

高雄本月啟用果嶺自然公園獲好評，市府擴編1700萬預算維管，但巡邏人力有限，加上本月底啟用的「星光水岸公園」，全市公園將...

南橫公路明霸克露橋段交管 1小時僅開10分鐘居民火大

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局正進行邊坡加固工程，但白天每小時僅開放10分鐘，居民抱怨未循例開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。