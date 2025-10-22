高雄千座橋梁「伸縮縫」成機車族陷阱 議員籲設止滑設施

高雄有1470座橋梁，許多橋梁金屬伸縮縫在雨天成為機車騎士「隱形殺手」，光滑表面雖有防滑紋路，但長年使用導致磨損，加上雨天積水，易導致機車或自行車打滑。目前全市僅在橋頭區中崎橋、岡山區前洲橋試辦止滑塗層，未擴及全市，議員要求盤點全市橋梁應符合營建署規範道路標線抗滑係數65BPN以上，不足處應立即加刷止滑塗層。

目前台灣橋梁伸縮縫類型主要分為角鋼伸縮縫、GAI-TOP伸縮縫、橡膠伸縮縫、模組型伸縮縫、齒型伸縮縫，以齒型伸縮縫為最常見類型；而齒型伸縮縫因金屬材質表面較光滑，雖已有防滑紋路，但止滑效果有限，加上長年使用磨損，機車或自行車在雨天經過時容易打滑。市議員張博洋直言「橋梁伸縮縫抗滑係數不足，成為機車的隱形殺手！」

張博洋表示，雨天騎車時，橋梁金屬伸縮縫的大面積光滑表面會因積水變得濕滑，看似平常路面設施卻暗藏危險，是機車族行車陷阱；全市橋梁共1470座，工務局卻只在橋頭區中崎橋、岡山區前洲橋，有在橋梁伸縮縫試辦「止滑塗層」，市府應全面檢測全市橋梁伸縮縫防滑係數，應高於營建署規範市區道路標線抗滑係數標準65BPN以上。

張博洋表示，尤其部分橋梁在伸縮縫後是轉彎段，機車過彎更易造成打滑，市府若盤點防滑係數不足的橋梁，應加刷止滑塗層，並應每年定期盤點伸縮縫防滑措施，確保功能有效，及早補強、降低肇禍風險。市議員黃秋媖過去曾爭取2座橋梁伸縮縫改善防滑，她認為不少民眾反映騎機車行經橋面鋸齒型鋼伸縮縫太滑，下雨天一不小心就會「犁田」，造成國賠爭議，市府應全面體檢伸縮縫易滑問題，加強止滑工程、警告標誌。