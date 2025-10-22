澎湖湖西展現社造成果 「趴網」、「炒茶」活動傳承地方文化

快訊

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖湖西成功社區今天以「趴網」和「炒茶」等體驗，展現社區營造成果，同時也讓早期「靠海吃飯」的地方傳統文化產業，得以傳承延續。

澎湖縣湖西鄉公所「手炒茶香趴網趣」活動，今天在成功村舉行，原本安排在成功碼頭港區舉辦，但因天候不佳，風勢過大，將「趴網」體驗改至活動中心前廣場，鄉長陳振中與社區民眾一起在風中體驗社區營造的成果。

成功社區「手炒茶香趴網趣」活動，其中傳統的「趴網」漁技，社區民眾與孩童在老漁師耆老帶領下，從岸上模擬辨識海面的潮汐與洄游魚群後，把握瞬間「快」與「準」趴網，讓在場民眾大開眼界並稱奇，感受討海人的的智慧與辛勞。

成功社區社區營造今天還安排利用在地生產的「一條根」進行「炒茶」體驗，社區民眾與孩童在茶師引導下，從揉捻、炒焙到冷卻，邊學邊玩，茶香四溢，讓民眾細細品味，口齒留香。

陳振中表示，成功社區推動社區營造，今天結合轄內學校、社區與產業等三方，以「趴網」和「炒茶」等體驗發表，不僅推廣在地產業文化，促進社區共學共遊，未來將持續推出類似活動，融入生活之中，讓更多民眾親身參與體驗，一起與土地對話和與文化同行。

成功 社區營造 澎湖縣

