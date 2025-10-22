強風打亂金門小三通航班 逾300中轉旅客待返台

金門小三通因海象不佳自19日起有航班取消，昨天午後金廈航班恢復半日，中轉金門返台旅客湧入機場，金門航空站今天統計至少300人等待候補，將據此向民航局申請加班機。

受東北季風與颱風外圍環流影響，金門地區海象不佳，小三通自19日起有航班陸續取消，昨天午後往返金門、廈門航班短暫恢復，中轉金門返回台灣旅客開始湧進金門機場等待候補。

根據金門航空站候補資訊，昨天加班機與候補上正班機旅客共有128名，但仍難消化所有滯留旅客，今天上午有數百名旅客一早前往機場等待候補。

金門航空站今天上午9時在聯合候補櫃檯統計現場往台北、台中及高雄候補人數，以利向民航局申請加班機；根據現場清點人數，往台北、台中及高雄人數分別有163人、35人及108人。

此外，金門縣港務處昨天已公告，因受金廈海域海象不佳影響，今天金門水頭往返廈門五通航班全日雙向停航，若天候影響減弱達復航條件會再行公告；港務處今天上午也再公告，上午8時30分泉州石井往金門水頭，上午9時50分金門水頭往泉州石井航班停航，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，東北季風與颱風外圍環流導致金門強風，19日起金門水頭碼頭地區最大陣風達6-8級，外海預估會再增加1到2級，最高達10級；今天金門白天平均風速預報有5級風，晚間起至明天預計仍有平均6級陣風8級以上強陣風，外出請多留意。