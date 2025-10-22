從街頭到心頭 浪犬化身陪伴犬讓長輩重拾笑容

「豹報」米克斯犬原本是在恆春路邊徘徊的流浪犬，在屏東縣府農業處動保科團隊的訓練下，如今化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣陪伴犬，從流浪到療癒，「豹抱」不只是重獲新生，還成為長輩們心靈舞台上最閃亮的明星。

屏東縣政府農業處與社會處啟動「動物陪伴服務高齡友善計畫」，將動物保護與高齡照護結合，讓受訓後的浪犬走入社區關懷據點與長照機構，陪伴長者情緒互動與復健，農業處表示，翻轉浪浪命運，讓長輩從陪伴中重拾活力與笑容，創造「動物得溫暖、長輩得快樂」的雙贏溫馨故事。

「豹抱」搖著尾巴進入社區據點，現場歡笑不斷，原本靦腆的阿嬤主動伸手輕撫牠的頭，阿公彎下腰逗牠玩耍，還有長輩因為牠的陪伴，願意起身活動、開口聊天，陪伴犬不只讓場面熱絡，喚醒長輩久違的親切感與被需要的溫度。主講師陳育綾說，「平時要長輩動起來得花很多時間暖身，但『豹抱』一出場，大家都笑得像小孩一樣，氣氛馬上活絡起來。」

訓練員王俞惠說，「豹抱」原本是準備野放浪犬，但牠的眼神有著渴望被愛的光。訓練員看見牠親人又穩定的性格，決定給牠一次機會。經過專業陪伴訓練後，「豹抱」學會等待、安撫、互動，也學會在人的懷抱中釋放溫柔。

農業處長鄭永裕指出，屏東縣動物之家結合收容、醫療與教育功能的多元空間，縣府推動「動物陪伴服務高齡友善計畫」正是讓浪浪「重返社會」的重要一步。未來持續擴大陪伴犬培訓與活動場次，鼓勵長照機構與家庭參與，讓更多浪浪能成為愛的傳遞者，讓長輩的晚年生活更有笑聲與溫度。