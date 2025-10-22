快訊

洗澡時浴簾該放浴缸裡還外？知名飯店親授正確用法！浴簾發霉用「這些」清洗

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

聽新聞
0:00 / 0:00

從街頭到心頭 浪犬化身陪伴犬讓長輩重拾笑容

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬。圖／屏東縣政府農業處提供

「豹報」米克斯犬原本是在恆春路邊徘徊的流浪犬，在屏東縣府農業處動保科團隊的訓練下，如今化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣陪伴犬，從流浪到療癒，「豹抱」不只是重獲新生，還成為長輩們心靈舞台上最閃亮的明星。

屏東縣政府農業處與社會處啟動「動物陪伴服務高齡友善計畫」，將動物保護與高齡照護結合，讓受訓後的浪犬走入社區關懷據點與長照機構，陪伴長者情緒互動與復健，農業處表示，翻轉浪浪命運，讓長輩從陪伴中重拾活力與笑容，創造「動物得溫暖、長輩得快樂」的雙贏溫馨故事。

「豹抱」搖著尾巴進入社區據點，現場歡笑不斷，原本靦腆的阿嬤主動伸手輕撫牠的頭，阿公彎下腰逗牠玩耍，還有長輩因為牠的陪伴，願意起身活動、開口聊天，陪伴犬不只讓場面熱絡，喚醒長輩久違的親切感與被需要的溫度。主講師陳育綾說，「平時要長輩動起來得花很多時間暖身，但『豹抱』一出場，大家都笑得像小孩一樣，氣氛馬上活絡起來。」

訓練員王俞惠說，「豹抱」原本是準備野放浪犬，但牠的眼神有著渴望被愛的光。訓練員看見牠親人又穩定的性格，決定給牠一次機會。經過專業陪伴訓練後，「豹抱」學會等待、安撫、互動，也學會在人的懷抱中釋放溫柔。

農業處長鄭永裕指出，屏東縣動物之家結合收容、醫療與教育功能的多元空間，縣府推動「動物陪伴服務高齡友善計畫」正是讓浪浪「重返社會」的重要一步。未來持續擴大陪伴犬培訓與活動場次，鼓勵長照機構與家庭參與，讓更多浪浪能成為愛的傳遞者，讓長輩的晚年生活更有笑聲與溫度。

「每一隻浪犬都有機會翻轉命運，只要給牠們被理解與信任的舞台」，動保科長李繼雅說，透過陪伴犬計畫，讓浪浪不再只是被收容的生命，而是能在長者笑聲中，重新被看見、被擁抱，成為連結世代的「毛茸天使」。

浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬，也走進社區關懷據點與長照機構，陪伴長者。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬。圖／屏東縣政府農業處提供
浪犬「豹報」經過訓練成為陪伴犬。圖／屏東縣政府農業處提供

長輩 動物之家 屏東縣政府

延伸閱讀

新北三芝圖書館上梁 明年完工化身北海岸「自然書室」

恆春半島又出現鼬獾狂犬病 屏東今年累計第五例

「時尚女王」楊冪空降維密大秀：黑色鏤空鑽耀白羽翼，化身維密天使熱搜全球第一

全台首座！部立豐醫新建綜合式長照機構 低收入戶全額免費

相關新聞

從街頭到心頭 浪犬化身陪伴犬讓長輩重拾笑容

「豹報」米克斯犬原本是在恆春路邊徘徊的流浪犬，在屏東縣府農業處動保科團隊的訓練下，如今化身「動物陪伴服務」計畫中的超人氣...

馬卡龍西瓜屏東九如上市 周六到農會免費嘗鮮

屏東縣青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，最近在九如鄉農會超市上市，頗受市場歡迎，...

土石淤積逼近橋梁！高雄那瑪夏民生橋改建 提早至明年

那瑪夏民生橋下土石淤積逼近橋梁，安全堪憂，經居民爭取，公路局納入優先施作項目，正辦理設計，明年施作。區長孔賢傑說，民生大...

高雄846處公園 僅95人維管！工務局認人力吃緊

高雄本月啟用果嶺自然公園獲好評，市府擴編1700萬預算維管，但巡邏人力有限，加上本月底啟用的「星光水岸公園」，全市公園將...

南橫公路明霸克露橋段交管 1小時僅開10分鐘居民火大

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局正進行邊坡加固工程，但白天每小時僅開放10分鐘，居民抱怨未循例開...

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會高雄站在18、19日在左營區世運主場館登場，場館周邊交通管制，住在世運主場館附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。