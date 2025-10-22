聽新聞
馬卡龍西瓜屏東九如上市 周六到農會免費嘗鮮

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，最近在九如鄉農會超市上市，頗受市場歡迎，九如鄉農會總幹事龔泰文說，馬卡龍西瓜小而美是紅肉，吃起來口感細緻，適合小家庭食用。

陳韻全原本是電腦工程師，妻子藍靜美從事船務貿易工作，多年前因岳父身體不好，夫妻倆回到家鄉照顧岳父，兩人從零開始學習務農，透過縣府農業大學班、屏北社區大學無毒農業班認識農業，從做中學。

此次種植的馬卡龍西瓜，是由農友種苗公司培育，陳韻全夫妻在網路發現後，跟農友種苗公司購買種子，利用種植蜜棗的空窗期，在田區嘗試新品項，同時活化田區。

走進陳韻全夫妻的馬卡龍西瓜甜區，一顆顆的馬卡龍西瓜垂掛著，就像一顆顆玩具球，該片果園採網室草生栽培，也是九如、里港地區第一個栽種馬卡龍西瓜的田區。

陳韻全說，馬卡龍西瓜果柄容易斷，要一顆顆套袋照顧，8月種植後，原本想說中秋節前夕可以收成，未料遇到颱風攪局，只能硬著頭皮種下去，目前種植面積已有2.4分地。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，馬卡龍西瓜小而美，是紅肉。且農民在網室栽種，光照充足，甜度較高，吃起來口感也比較細緻。

九如鄉農會將在10月25日舉辦檸檬日，現場也免費讓消費者試吃馬卡龍西瓜。現階段在九如鄉農會超市買得到，一顆209元，歡迎民眾嘗鮮。

