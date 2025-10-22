聽新聞
0:00 / 0:00

高雄846處公園 僅95人維管！工務局認人力吃緊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄本月啟用果嶺自然公園獲好評，市府擴編1700萬預算維管，但巡邏人力有限，加上本月底啟用的「星光水岸公園」，全市公園將達846處，但民代發現全市公園僅由95名員工負責，人力明顯不足，工務局長楊欽富坦承人力吃緊，今年另聘40名臨時人員，另擬設公園志工協助維護。

高雄果嶺自然公園本月10日對外開放，70公頃土地有超過90種鳥類和多元樹種，與鄰近雙湖公園、澄清湖串連成470公頃的生態綠廊，媲美紐約中央公園，因面積龐大，巡查維護成為一大挑戰。

高雄市議員鄭孟洳指出，果嶺公園是高雄維管最大公園，本月又將啟用8千坪星光水岸公園，但全市846處公園、1126公頃綠地，卻僅由公園處95名員工負責，1人平均需負責11.85公頃，相比北市公園處827名員工，高雄人力規模僅占1成，恐面臨生態、治安、經費等困境。

鄭孟洳表示，公園處1999通報數量年年破萬，主要為路燈故障、公園髒亂、遊具損壞案件，但各公園的民間認養率不到5%，全市95%由市府支出，她建議公園處積極敦促建商善盡社會責任，將開發案周邊公園的維護納入法定義務，鼓勵企業認養公園。

楊欽富坦承，公園處人力確實嚴重不足，今年已另聘40名臨時人員補充，此外也將招募公園志工，組織大型志工團協助公園維護。

至於鼓勵建商認養，楊欽富則說，市府雖無法強制要求建商認養公園，但在都市計畫審議時，會事先要求於期限內認養公園。

楊欽富也表示，未來會再積極推廣民間企業或志工團體認養。

高雄市 澄清湖 志工 建商 都市計畫

延伸閱讀

CACO cafe × 大耳狗喜拿主題限定店 進駐台南南紡、高雄夢時代

高雄846處公園「95人負責維護」市府負擔大 管理恐成難題

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

高雄8千坪親水公園「重現布魯樂谷」10月完工 大型滑水道已上梁

相關新聞

疑大陸旅遊感染？金門2人確診屈公病 衛生局啟動疫情防治

金門縣衛生局今天證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案，兩名患者為50多歲本國籍同住家人，10月初前往中國廣東省自由行...

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會高雄站在18、19日在左營區世運主場館登場，場館周邊交通管制，住在世運主場館附近...

旅客再等等…金廈小三通今午才復航 明天海象不佳再喊卡一天

受到「風神」颱風外圍環流與強烈東北季風共伴影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，導致上千名旅客行程受阻，今天中午...

馬卡龍西瓜屏東九如上市 周六到農會免費嘗鮮

屏東縣青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，最近在九如鄉農會超市上市，頗受市場歡迎，...

土石淤積逼近橋梁！高雄那瑪夏民生橋改建 提早至明年

那瑪夏民生橋下土石淤積逼近橋梁，安全堪憂，經居民爭取，公路局納入優先施作項目，正辦理設計，明年施作。區長孔賢傑說，民生大...

高雄846處公園 僅95人維管！工務局認人力吃緊

高雄本月啟用果嶺自然公園獲好評，市府擴編1700萬預算維管，但巡邏人力有限，加上本月底啟用的「星光水岸公園」，全市公園將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。