高雄846處公園 僅95人維管！工務局認人力吃緊

高雄本月啟用果嶺自然公園獲好評，市府擴編1700萬預算維管，但巡邏人力有限，加上本月底啟用的「星光水岸公園」，全市公園將達846處，但民代發現全市公園僅由95名員工負責，人力明顯不足，工務局長楊欽富坦承人力吃緊，今年另聘40名臨時人員，另擬設公園志工協助維護。

高雄果嶺自然公園本月10日對外開放，70公頃土地有超過90種鳥類和多元樹種，與鄰近雙湖公園、澄清湖串連成470公頃的生態綠廊，媲美紐約中央公園，因面積龐大，巡查維護成為一大挑戰。

高雄市議員鄭孟洳指出，果嶺公園是高雄維管最大公園，本月又將啟用8千坪星光水岸公園，但全市846處公園、1126公頃綠地，卻僅由公園處95名員工負責，1人平均需負責11.85公頃，相比北市公園處827名員工，高雄人力規模僅占1成，恐面臨生態、治安、經費等困境。

鄭孟洳表示，公園處1999通報數量年年破萬，主要為路燈故障、公園髒亂、遊具損壞案件，但各公園的民間認養率不到5%，全市95%由市府支出，她建議公園處積極敦促建商善盡社會責任，將開發案周邊公園的維護納入法定義務，鼓勵企業認養公園。

楊欽富坦承，公園處人力確實嚴重不足，今年已另聘40名臨時人員補充，此外也將招募公園志工，組織大型志工團協助公園維護。

至於鼓勵建商認養，楊欽富則說，市府雖無法強制要求建商認養公園，但在都市計畫審議時，會事先要求於期限內認養公園。

楊欽富也表示，未來會再積極推廣民間企業或志工團體認養。