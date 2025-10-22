聽新聞
土石淤積逼近橋梁！高雄那瑪夏民生橋改建 提早至明年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

那瑪夏民生橋下土石淤積逼近橋梁，安全堪憂，經居民爭取，公路局納入優先施作項目，正辦理設計，明年施作。區長孔賢傑說，民生大橋屢遭暴漲溪流淹沒，族人生命財產飽受威脅，原計2028年動工，提早2年建新橋，地方相當振奮。

那瑪夏民生橋通車僅12年，因溪底土石堆置逼近橋梁，今夏豪雨暴漲溪水一度淹沒橋面導致封橋多日。民生橋是達卡努瓦部落唯一聯外道路，1800餘人無法外出成孤島，若遇更強降雨恐危及橋梁結構，居民爭取改建。

728豪雨過後，市長陳其邁當面向行政院長卓榮泰爭取，交通部將省道台29線民生橋改建納入風災特別預算，優先施作改善。上月公路局邀集各單位辦會勘，說明土地徵收等前置作業，初估橋梁改建經費6億多元，作業順利的話，預計明年上半年可動工。

孔賢傑表示，區公所3年多前已向公路局陳情改建，甲仙工務段著手辦理可行性評估，期末報告結論可改建，但預定動工時間在2028年後，這次經過爭取已經提早啟動改建。公路局甲仙工務段說明，新橋已完成可行性評估，正辦理設計，將進入發包程序，預計在現有橋梁下游處興建新橋，屆時施工不影響車輛通行。

那瑪夏 橋梁 豪雨 高雄市 陳其邁 卓榮泰

