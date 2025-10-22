南橫公路明霸克露橋段交管 1小時僅開10分鐘居民火大

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局正進行邊坡加固工程，但白天每小時僅開放10分鐘，居民抱怨未循例開闢溪底便道便利通行，嚴重影響通勤，怒嗆太欺負人，公路局甲仙工務段回應，施作便道耗時且效益不大，保固工程預計施工至下月底，會再與居民溝通。

728豪雨重創高雄山區道路，高雄至台東交通至今不通，公路局公告，本月13日起，配合明霸克露橋路段（1.2公里至2.4公里）邊坡及路基加固工程施工，桃源勤和至復興5公里路段採取管制通行。

每日上午6時至下午6時可通行，其餘時段不開放，在通行時間內，8時至下午5時又進行交通管制，每小時僅開放10分鐘，中午12時至下午1時不施工，等同一天內只有4小時可自由通行。

交通管制多日引爆拉芙蘭、梅山居民怒火。張姓居民指出，公路局僅公告管制通行，沒說明管制多久，學生上下學、大人工作賺錢及日常往返均不便；時序進入非汛期，溪底便道不會被暴漲溪水沖毀，應修復溪底便道當替代道路，讓人民有方便且安全的道路可通行。

多名居民抱怨說，7月剛發生5名族人跌落山溝喪命的不幸案件，現在社會大眾轉而關注花蓮災情，山區交通不受重視；下午4時是下班時間，只開放10分鐘，搶時間通行真的很危險，「萬一路上發生了什麼事，誰能擔這個責任？」

議員高忠德表示，勤和至復興5公里便道造價高達5千萬元，今年6月豪雨就被沖毀，當時考量汛期未過沒有修復，為讓南橫搶修工程順利進行，多數居民願意共體時艱，但交通管制時間會多久，事前卻未說清楚。

甲仙工務段解釋，施工50分鐘通行10分鐘是山區施工常態，重新開闢溪底便道需要3周時間，山區廠商量能有限，此次邊坡工程預計施工至11月底，主要進行上邊坡掛網噴漿等保護工程，下周將前往部落與居民溝通。