高雄梓官赤西社區文化再生新風貌 體驗從漁港到農村生活日常

高雄梓官擁有漁村風情與農村景觀，除了最有名的蚵仔寮漁港，在地社區也積極保存並推廣在地歷史文化特色，並融入創新元素，推動社區活化與再生，翻轉地方新價值，其中隱身於梓官蚵仔寮旁的赤西社區，至今仍保留許多百年古厝建築，有著深厚的文化底蘊、迷人的漁村風情和無敵的夕照美景，當地社區特別舉辦「赤西漁村生活美學體驗」活動，由在地達人帶領，探尋百年古厝的時光寶藏，品嚐在地總鋪師料理漁港新鮮直送的精緻海鮮套餐，並讓遊客使用在地食材虱目魚漿親手體驗搓魚丸的樂趣，吹著海風品嚐現煮的魚丸湯，漫步漁村海岸，體驗從漁港到農村生活日常。

梓官赤西里長劉英凱積極推動在地文化、設計走讀遊程，今年更爭取農村發展及水土保持署臺南分署資源，設計線上導覽系統，到社區景點掃描QR-code，便能像是擁有一個隨身影音導覽員，介紹每個景點的迷人之處，並發展出多樣的體驗活動，透過文化、藝術、環保與飲食特色，完整呈現梓官的多面向價值，也希望透過本次踩線遊程，推廣給更多人認識這個美麗的聚落。

本次遊程特別結合了梓玉生態農場舉辦的第四屆「梓感農村文化節」，體驗傳統牛耕及割稻，現場還有食農教育講座、農夫市集、文化展演、大地遊戲、料理秀、獨立書店、攝影成果展…等，透過農村鄉間、漁村秘境結合的多元活動，在旅行中找到復古生活美學，體驗一趟質感滿分的鄉村之旅。