逾600名遊客受天候影響滯留馬祖 今啟動4架次軍機疏運
東北季風及颱風外圍環流影響，馬祖海上交通停擺，南、北竿機場昨天僅2架次正常起降，導致約640名旅客滯留，今天啟動4架次軍機疏運，但截至傍晚仍有100餘人滯留。
連江縣政府交通旅遊局統計，南、北竿機場昨天共取消11架次，向國防部申請5架次軍機疏運，經國防部同意飛航4架次，共疏運軍人、軍眷與民眾合計280人。
交旅局長陳如嵐告訴中央社記者，包含今天民航機候補、軍機疏運及明天上午立榮航空股份有限公司加班機，合計約消化500餘名滯留旅客，仍有100餘人滯留，預計明天下午疏運完畢。
馬祖海上交通明天持續停航，包括21日晚間從基隆市到馬祖的台馬交通船「新台馬輪」，22日南竿鄉往返北竿鄉、東引鄉、莒光鄉及東西莒間島際交通船，小三通馬祖往中國福建黃岐、琅岐航線全數停航。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言