逾600名遊客受天候影響滯留馬祖 今啟動4架次軍機疏運

中央社／ 連江縣21日電

東北季風及颱風外圍環流影響，馬祖海上交通停擺，南、北竿機場昨天僅2架次正常起降，導致約640名旅客滯留，今天啟動4架次軍機疏運，但截至傍晚仍有100餘人滯留。

連江縣政府交通旅遊局統計，南、北竿機場昨天共取消11架次，向國防部申請5架次軍機疏運，經國防部同意飛航4架次，共疏運軍人、軍眷與民眾合計280人。

交旅局長陳如嵐告訴中央社記者，包含今天民航機候補、軍機疏運及明天上午立榮航空股份有限公司加班機，合計約消化500餘名滯留旅客，仍有100餘人滯留，預計明天下午疏運完畢。

馬祖海上交通明天持續停航，包括21日晚間從基隆市到馬祖的台馬交通船「新台馬輪」，22日南竿鄉往返北竿鄉、東引鄉、莒光鄉及東西莒間島際交通船，小三通馬祖往中國福建黃岐、琅岐航線全數停航。

馬祖 國防部

