議員質疑「美濃大峽谷」僅移送4案 高市府：8案全數送司法偵辦

國民黨高雄市議員陳美雅今天質詢指出，衛星航照拍出8處疑似「美濃大峽谷」案場，卻僅移送4案，質疑市府包庇怠惰。市府地政局回應表示，8案皆已移送司法機關偵辦，並啟動密集巡查機制。

陳美雅今天在議會質詢指出，地政局透過衛星航照發現在美濃地區共有8處疑似非法挖填、破壞地貌的案場，情形類似「美濃大峽谷」；但目前僅有4處案場移送相關單位，令外界懷疑是否有包庇特定業者的情況。

陳美雅說，既然拍到了，就應該全面處理，地政局是土地管理機關，應該主動公開所有航照結果與稽查、開罰進度。這些違法挖填行為不僅破壞自然地貌，更可能影響水土保持與公共安全。若市府放任不查，將讓非法業者有恃無恐。

地政局回應表示，美濃新吉洋地區涉及非都市土地盜採土石非法挖填，市府已依相關法令最高罰鍰金額裁處，並且8案皆已移送司法機關偵辦。為防止不法集團違反盜採及趁機回填廢棄物，市府已啟動密集巡查機制。

地政局表示，市府除每週定期勘查盜採坑洞外，並在美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區擴大巡查，一旦發現黑網圍籬等非農業設施，將立即強制拆除，從源頭監管查緝，杜絕農地盜採土石違法行為。

此外，為健全營建餘土處理機制，市府工務局發布新聞稿表示，市府正推動設置公辦土資場，除可處理公部門工程產出之土石方，亦規劃兼收民間工程餘土，同時研擬修法，建立低漥地合法填埋申請制度，以提升剩餘土石方的去化效率。

中期規劃則將與中央密切協調，研議開放高雄港區填築利用，並鼓勵民間業者投入填埋型土資場設置。長期策略部分，將依高雄市營建餘土實際產出與去化狀況，採滾動式檢討與修正機制，確保兼顧產業發展、施工需求與環境永續。