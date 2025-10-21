BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
74歲老翁被警方帶回派出所後，好在老翁還記得自己的姓名，警方透過相關系統聯繫上老翁的家屬，老翁家屬急的正準備要去報警協尋，接到警方的電話又驚又喜，家屬（右）趕到派出所。圖／警方提供
韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會高雄站在18、19日在左營區世運主場館登場，場館周邊交通管制，住在世運主場館附近74歲鄒姓老翁，19日上午騎單車在附近繞，卻遇上演唱會交管，老翁疑有失智頓時迷失方向，24小時騎了20多公里到屏東縣九如鄉，被民眾發現報警，警到場後，老翁還記得自己名字，警方透過系統聯繫家屬，家屬急得差點要報案協尋。

里港警分局九如分駐所20日上午10時20分許接獲報案，在高屏溪堤防疏浚道路發現疑有失智迷途的老翁，警方趕抵現場，老翁神情疲憊、語焉不詳，還有一台破舊的單車，趕緊先將老翁帶回派出所休息。

警方接著詢問老翁的相關資料，好在老翁還記得自己的姓名，警方從系統聯繫上老翁家屬，老翁家屬此時已經急得要去派出所報案協尋，家屬告訴警方，老翁19日上午出門後就失聯，應該是住家附近有演唱會封路，因此迷失方向，正要準備報警，感謝警方幫忙找到人。

老翁的家屬從高雄趕來後，警方陪同家屬先回到九如鄉疏浚道路找回損壞的單車。

警方提醒，家中若有失智或年長家人，要隨時注意其動向，可配戴防走失手鍊或使用定位裝置，以利警方迅速協助尋回，避免危險發生。

74歲老翁被警方帶回派出所後，好在老翁還記得自己的姓名，警方透過相關系統聯繫上老翁的家屬，老翁家屬急的正準備要去報警協尋，接到警方的電話又驚又喜。圖／警方提供
屏東縣里港警分局接獲報案，疑似有失智老翁出現在九如鄉疏浚河堤道路，警方到場先將老翁帶回派出所。圖／警方提供
單車 失智 BLACKPINK 演唱會 交通管制 失聯

