高雄議員當吹哨者竟被砂石業者警告 2藍營女議員申請隨扈

國民黨議員邱于軒今天下午在議會揭露，她接受選民陳情要求都發局了解案情，服務處竟收到砂石業者致電，對方語帶恐嚇說「妳走不知路（搞不清楚狀況）」，為此她申請隨扈保護安全；議員依法轉達選民陳情，相關單位卻洩漏資料，連她在內，高雄已有兩議員需要請隨扈，實在忍無可忍。都發局回應，議員指控與事實不符。

高市議會今天進行工務部門質詢，議員邱于軒指出，上月接獲選民陳情砂石場案件，轉達給都發局知道後，服務處竟接到業者來電，對方要她高抬貴手，但也嗆她搞不清楚狀況。

邱于軒氣憤地說，上個會期是工務局「通靈」，現在變成都發局「通靈」，議員依法傳達陳情，卻被處理單位對外洩漏資料，若沒有人洩漏訊息，怎會有兩個議員揭發弊案需要申請隨扈，痛批「可惡至極、官商勾結、狼狽為奸」。

都發局長吳文彥答詢指出，此案由服務處轉達議會聯絡員，之後再轉都開處處理，沒有人向業者透露訊息。

邱于軒說，她家中有小孩，對方語帶警告，當然讓她感到不安，所以向警方申請隨扈保護人身安全，除她之外，同黨另位女議員近日也是因為質詢砂石議題而申請隨扈，高雄已經變成高譚市。

高市都發局發稿說明，針對今日議員指稱都發局洩漏吹哨者訊息給違規土石場業者一事，都發局嚴正澄清絕無此事。該案係匿名民眾透過議員服務處轉請處理，政風室已調查確認，承辦人員並無洩漏檢舉民眾個資及代轉本案議員之情事，議員指控與事實不符。

都發局指出，業者致電議員關切並非因他們洩密，承辦人員與業者並無接觸往來。針對違規土石場案，都發局依法進行現場勘查，並依行政程序法通知業者陳述意見，後續將依都市計畫法第79條規定依法裁處，全程依程序、公正執法。

都發局重申，同仁均恪守行政倫理，依法執行公務，檢舉人個資與內容皆嚴格保密，對於業者致電議員之行為，都發局不表認同並予以譴責。