快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

聽新聞
0:00 / 0:00

疑大陸旅遊感染？金門2人確診屈公病 衛生局啟動疫情防治

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局今日證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案， 衛生局接獲通報後，立即結合環保局及鄉鎮清潔隊展開孳生源清除與噴藥防治，以防範疫情在社區擴散。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局今日證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案， 衛生局接獲通報後，立即結合環保局及鄉鎮清潔隊展開孳生源清除與噴藥防治，以防範疫情在社區擴散。圖／金門縣衛生局提供

金門衛生局今天證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案，兩名患者為50多歲本國籍同住家人，10月初前往中國廣東省自由行，於10月7日返金後，9日起陸續出現發燒、關節痛與紅疹等症狀。經部立金門醫院通報、疾病管制署檢驗確認，確診感染屈公病，研判於廣東期間遭病媒蚊叮咬所致。

衛生局接獲通報後，立即啟動疫情調查與防治作業，針對2個案居住村里進行病媒蚊密度監測，並結合環保局及鄉鎮清潔隊展開孳生源清除與噴藥防治，以防範疫情在社區擴散。

屈公病主要經由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，潛伏期約2至12天，病患在發病前2日至發病後5日間具傳染力，若於此期間遭病媒蚊叮咬，病毒將在蚊體內複製2至9天，之後該蚊再叮咬其他人，即可能引發社區傳播。

衛生局提醒，雖然氣溫逐漸轉涼，但白天仍為病媒蚊活動高峰期，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除屋內外積水容器，減少孳生源，防範屈公病與登革熱等蚊媒傳染病威脅。

此外，近期有計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的旅客，務必於旅途中加強防蚊措施。建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之防蚊液，以降低遭病媒蚊叮咬的風險。

衛生局呼籲，若出現發燒、關節痛、頭痛、肌肉酸痛、皮疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史與活動史，以利醫師及早診斷與通報。落實防蚊與環境整頓，才能共同守護家人與社區健康。

針對近期金門縣出現2例境外移入屈公病確診個案，衛生局也提醒計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區之民眾，務必於旅途中加強防蚊措施。建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之防蚊液，以降低遭病媒蚊叮咬的風險。

金門出現2例境外移入屈公病確診個案， 衛生局接獲通報後，立即啟動疫情調查與防治作業，針對2個案居住村里進行病媒蚊密度監測，並結合環保局及鄉鎮清潔隊展開孳生源清除與噴藥防治，以防範疫情在社區擴散。圖／金門縣衛生局提供
金門出現2例境外移入屈公病確診個案， 衛生局接獲通報後，立即啟動疫情調查與防治作業，針對2個案居住村里進行病媒蚊密度監測，並結合環保局及鄉鎮清潔隊展開孳生源清除與噴藥防治，以防範疫情在社區擴散。圖／金門縣衛生局提供

衛生局 屈公病 金門 廣東

延伸閱讀

赴廣東旅遊返金門2人確診屈公病 疾管署：今年境外移入創6年新高

「花帔阿獺」最終集IMAX首映 金門400學童搶看氣氛溫馨

中國廣東江門屈公病疫情趨緩

屈公病疫情轉移 廣東江門展開「愛國衛生行動」滅蚊

相關新聞

疑大陸旅遊感染？金門2人確診屈公病 衛生局啟動疫情防治

金門縣衛生局今天證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案，兩名患者為50多歲本國籍同住家人，10月初前往中國廣東省自由行...

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會高雄站在18、19日在左營區世運主場館登場，場館周邊交通管制，住在世運主場館附近...

旅客再等等…金廈小三通今午才復航 明天海象不佳再喊卡一天

受到「風神」颱風外圍環流與強烈東北季風共伴影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，導致上千名旅客行程受阻，今天中午...

高雄議員當吹哨者竟被砂石業者警告 2藍營女議員申請隨扈

國民黨議員邱于軒今天下午在議會揭露，她接受選民陳情要求都發局了解案情，服務處竟收到砂石業者致電，對方語帶恐嚇說「妳走不知...

影／強勁東北季風中演練 金門海洋汙染應變演練逼真如實戰

金門縣政府今日上午在料羅港5號碼頭舉行「2025年海洋汙染緊急應變實兵演練」，模擬金門地區受強烈東北季風影響，貨櫃掉落砸...

南橫公路交管大不便 桃源居民哀號「趕時間出狀況誰負責？」

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局利用非汛期交管進行修復，上午8時至下午5時施工，每小時開放10分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。