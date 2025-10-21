疑大陸旅遊感染？金門2人確診屈公病 衛生局啟動疫情防治

金門縣衛生局今天證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案，兩名患者為50多歲本國籍同住家人，10月初前往中國廣東省自由行，於10月7日返金後，9日起陸續出現發燒、關節痛與紅疹等症狀。經部立金門醫院通報、疾病管制署檢驗確認，確診感染屈公病，研判於廣東期間遭病媒蚊叮咬所致。

衛生局接獲通報後，立即啟動疫情調查與防治作業，針對2個案居住村里進行病媒蚊密度監測，並結合環保局及鄉鎮清潔隊展開孳生源清除與噴藥防治，以防範疫情在社區擴散。

屈公病主要經由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，潛伏期約2至12天，病患在發病前2日至發病後5日間具傳染力，若於此期間遭病媒蚊叮咬，病毒將在蚊體內複製2至9天，之後該蚊再叮咬其他人，即可能引發社區傳播。

衛生局提醒，雖然氣溫逐漸轉涼，但白天仍為病媒蚊活動高峰期，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」原則，定期清除屋內外積水容器，減少孳生源，防範屈公病與登革熱等蚊媒傳染病威脅。

此外，近期有計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的旅客，務必於旅途中加強防蚊措施。建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之防蚊液，以降低遭病媒蚊叮咬的風險。

衛生局呼籲，若出現發燒、關節痛、頭痛、肌肉酸痛、皮疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史與活動史，以利醫師及早診斷與通報。落實防蚊與環境整頓，才能共同守護家人與社區健康。

針對近期金門縣出現2例境外移入屈公病確診個案，衛生局也提醒計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區之民眾，務必於旅途中加強防蚊措施。建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之防蚊液，以降低遭病媒蚊叮咬的風險。