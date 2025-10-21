快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

聽新聞
0:00 / 0:00

旅客再等等…金廈小三通今午才復航 明天海象不佳再喊卡一天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通自19日下午全線停航，持續到今日上午仍無法復航，中午水頭碼頭擠滿排隊等待開航的旅客，不少人六點多就到場排隊。記者蔡家蓁/攝影
金廈小三通自19日下午全線停航，持續到今日上午仍無法復航，中午水頭碼頭擠滿排隊等待開航的旅客，不少人六點多就到場排隊。記者蔡家蓁/攝影

受到「風神」颱風外圍環流與強烈東北季風共伴影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，導致上千名旅客行程受阻，今天中午金廈海域風浪稍緩、達開航標準，自中午12點30分起恢復金門水頭往返廈門五通航線雙向通航，讓滯留旅客終於能順利返程，但金門縣港務處晚間表示，明日海象將再度轉差，小三通全日雙向停航1天。

金門縣港務處表示，金廈小三通自中午12點30分起恢復金門水頭往返廈門五通航線雙向通航，今天候補旅客有1992人，下午共增開3班加班船，全力協助疏運滯留旅客，但截至17點30分航班，已補上1380人，滯留旅客還有500多人。

港務處同時也預告，根據氣象資料研判，明（22）日海象將再度轉差，依「小三通天候影響停航機制」辦理，全日雙向停航。港務處呼籲旅客，出發前務必向船公司確認最新航班資訊，以免行程受影響，相關疑問可洽金門縣港務處（082-324280）諮詢。

港務處強調，將密切掌握海象變化，若天候提早轉佳並達復航條件，將即時公告最新航班訊息，籲請旅客隨時留意官方通報。

金廈小三通自中午12點30分起恢復金門水頭往返廈門五通航線雙向通航，今天候補旅客有將近2千人，下午共增開3班加班船，全力協助疏運滯留旅客，但截至17點多，現場還是有數百人滯留。記者蔡家蓁/攝影
金廈小三通自中午12點30分起恢復金門水頭往返廈門五通航線雙向通航，今天候補旅客有將近2千人，下午共增開3班加班船，全力協助疏運滯留旅客，但截至17點多，現場還是有數百人滯留。記者蔡家蓁/攝影

小三通 金門 廈門 航班 海象 航線

延伸閱讀

布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客

金廈泉海象不佳 金門小三通10月20日雙向停航

海象不佳 金門小三通10/20部分停航

金門小三通受風力影響 金廈航班下午雙向停航

相關新聞

疑大陸旅遊感染？金門2人確診屈公病 衛生局啟動疫情防治

金門縣衛生局今天證實，金門出現2例境外移入屈公病確診個案，兩名患者為50多歲本國籍同住家人，10月初前往中國廣東省自由行...

BLACKPINK高雄開唱封路交管 老翁「迷路24小時」單車騎到屏東九如

韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會高雄站在18、19日在左營區世運主場館登場，場館周邊交通管制，住在世運主場館附近...

旅客再等等…金廈小三通今午才復航 明天海象不佳再喊卡一天

受到「風神」颱風外圍環流與強烈東北季風共伴影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，導致上千名旅客行程受阻，今天中午...

南橫公路交管大不便 桃源居民哀號「趕時間出狀況誰負責？」

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局利用非汛期交管進行修復，上午8時至下午5時施工，每小時開放10分...

高雄議員當吹哨者竟被砂石業者警告 2藍營女議員申請隨扈

國民黨議員邱于軒今天下午在議會揭露，她接受選民陳情要求都發局了解案情，服務處竟收到砂石業者致電，對方語帶恐嚇說「妳走不知...

影／強勁東北季風中演練 金門海洋汙染應變演練逼真如實戰

金門縣政府今日上午在料羅港5號碼頭舉行「2025年海洋汙染緊急應變實兵演練」，模擬金門地區受強烈東北季風影響，貨櫃掉落砸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。