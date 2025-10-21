旅客再等等…金廈小三通今午才復航 明天海象不佳再喊卡一天

受到「風神」颱風外圍環流與強烈東北季風共伴影響，金廈小三通自10月19日下午起全面停航，導致上千名旅客行程受阻，今天中午金廈海域風浪稍緩、達開航標準，自中午12點30分起恢復金門水頭往返廈門五通航線雙向通航，讓滯留旅客終於能順利返程，但金門縣港務處晚間表示，明日海象將再度轉差，小三通全日雙向停航1天。

金門縣港務處表示，金廈小三通自中午12點30分起恢復金門水頭往返廈門五通航線雙向通航，今天候補旅客有1992人，下午共增開3班加班船，全力協助疏運滯留旅客，但截至17點30分航班，已補上1380人，滯留旅客還有500多人。

港務處同時也預告，根據氣象資料研判，明（22）日海象將再度轉差，依「小三通天候影響停航機制」辦理，全日雙向停航。港務處呼籲旅客，出發前務必向船公司確認最新航班資訊，以免行程受影響，相關疑問可洽金門縣港務處（082-324280）諮詢。

港務處強調，將密切掌握海象變化，若天候提早轉佳並達復航條件，將即時公告最新航班訊息，籲請旅客隨時留意官方通報。