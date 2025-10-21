快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

影／強勁東北季風中演練 金門海洋汙染應變演練逼真如實戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」在狂風巨浪下進行，原訂海巡人員「落海」救援橋段臨時改以遙控式救生圈取代，該裝備採雙渦輪推進系統，可在強風浪中靈活運作，成為現場焦點。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」在狂風巨浪下進行，原訂海巡人員「落海」救援橋段臨時改以遙控式救生圈取代，該裝備採雙渦輪推進系統，可在強風浪中靈活運作，成為現場焦點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日上午在料羅港5號碼頭舉行「2025年海洋汙染緊急應變實兵演練」，模擬金門地區受強烈東北季風影響，貨櫃掉落砸壞輸油管閥，導致約10公秉柴油外洩，並引發液鹼化學品洩漏，恰逢連日東北季風強勁，現場陣風達8級、浪高翻湧，讓這場模擬操演猶如真實災難現場，相當真實。

此次演練由海洋委員會海洋保育署指導、金門縣政府與台灣中油股份有限公司共同主辦，縣環保局及中油金馬行銷中心承辦，並邀集金防部、第九海巡隊、第九岸巡隊、港務處、消防局、觀光處、港務消防隊水頭港分隊及港務警察金門港中隊等單位40多人聯合參演。

演練情境啟動後，各單位依程序即時通報，港務處成立前進指揮所，環保局隨即接手指揮權，統籌現場應變，參演人員分工合作，展開岸際吸油棉佈設、攔油索設置、油汙回收、化學品圍堵、空氣汙染偵測及落海救援等多項作業，展現跨單位協調與實戰應變能力。

不過，現場最具挑戰的並非演練內容，而是「天公作美」的超強東北季風，狂風呼嘯下，旗幟都快被吹走，除汙帳也一度要被颳起，所幸金防部調派4名官兵出手，一人抓緊一角，硬是用雙手穩住棚架，參演人員表示「這場演練太逼真了，簡直像颱風來襲」

由於風浪過大，原訂海巡人員「落海」救援橋段臨時改以遙控式救生圈取代，該裝備採雙渦輪推進系統，可在強風浪中靈活運作，被稱為「救生機器人」，不僅展現高機動性，也大幅降低救援風險，成為現場焦點。

值得一提的是，今年演練首度將海洋油汙、化學品洩漏與空氣汙染事件整合，以「一案多應」模式驗證金門在複合型災害下的整合應變能力，現場亦運用空拍機與油汙擴散模擬系統即時掌握汙染範圍，海巡單位成功模擬遙控救援，金防部架設除汙帳與除汙通道，全程在狂風巨浪中完成。

金門縣政府參議李廣榮表示，這場「逆風演練」結合海洋與空氣汙染防災作業，是一次貼近真實情境的操演，透過強烈東北季風的實境考驗，不僅強化各單位協調默契與臨場反應，更驗證金門在突發災害下的整體韌性，期盼能於黃金時間內有效控制汙染，守護海洋生態與民眾健康。

金門縣政府今日舉行「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」，縣府參議李廣榮（左二）頒發感謝狀給參演單位。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日舉行「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」，縣府參議李廣榮（左二）頒發感謝狀給參演單位。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」今天舉行，所有參演單位合影。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」今天舉行，所有參演單位合影。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」在狂風巨浪下進行，參演人員都相當辛苦。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」在狂風巨浪下進行，參演人員都相當辛苦。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」今天舉行，由於東北季風太強勁，除汙帳也一度要被颳起，所幸金防部調派4名官兵出手，一人抓緊一角，硬是用雙手穩住棚架。記者蔡家蓁／攝影
「2025年海洋污染緊急應變實兵演練」今天舉行，由於東北季風太強勁，除汙帳也一度要被颳起，所幸金防部調派4名官兵出手，一人抓緊一角，硬是用雙手穩住棚架。記者蔡家蓁／攝影
縣府參議李廣榮在致詞時也表示，本次演練結合海洋污染防治與空氣污染應變作業，除提升縣內各單位協調默契與實戰經驗外，更藉由模擬真實情境，強化災害發生時之橫向通報及現場應變能力，期能在突發事件發生時，於黃金時間內有效控制污染，降低對生態環境及民眾健康之影響。記者蔡家蓁／攝影
縣府參議李廣榮在致詞時也表示，本次演練結合海洋污染防治與空氣污染應變作業，除提升縣內各單位協調默契與實戰經驗外，更藉由模擬真實情境，強化災害發生時之橫向通報及現場應變能力，期能在突發事件發生時，於黃金時間內有效控制污染，降低對生態環境及民眾健康之影響。記者蔡家蓁／攝影

金門 金防部

延伸閱讀

「花帔阿獺」最終集IMAX首映 金門400學童搶看氣氛溫馨

影／台中市海線吹起強勁東北季風 50歲老婦不敵瞬間強側風倒地

東北季風與風神共伴效應 澎湖樹斷藍色公路中斷

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

相關新聞

南橫公路交管大不便 桃源居民哀號「趕時間出狀況誰負責？」

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局利用非汛期交管進行修復，上午8時至下午5時施工，每小時開放10分...

影／強勁東北季風中演練 金門海洋汙染應變演練逼真如實戰

金門縣政府今日上午在料羅港5號碼頭舉行「2025年海洋汙染緊急應變實兵演練」，模擬金門地區受強烈東北季風影響，貨櫃掉落砸...

「花帔阿獺」最終集IMAX首映 金門400學童搶看氣氛溫馨

台灣原創3D動畫「花帔阿獺」最終集「我們回來了！」，今日上午、下午在金門台開風獅爺影城A+ IMAX巨幕影廳盛大首映兩場...

台鐵高雄機廠改建大型樂園 聯通道路破損人行道不友善

台鐵高雄機廠今年底將改建為全台最大、1.5萬平方公尺室內親子樂園，明年初免費開放，園區鄰近高雄輕軌凱旋武昌站，民眾雖能輕...

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

立委邱議瑩爭取民進黨市長提名，第一份政見白皮書是發表育兒及長輩安養政見，她主張要為高雄新生兒設3萬元希望基金專戶，成年後...

影／馬卡龍西瓜小而美 屏東縣九如鄉農會超市搶鮮上市

屏東縣九如鄉農會超市推出青農陳韻全、藍靜美夫妻用網室草生栽培種植「馬卡龍西瓜」，推出後詢問度超高，九如鄉農會總幹事龔泰文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。