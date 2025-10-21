影／強勁東北季風中演練 金門海洋汙染應變演練逼真如實戰

金門縣政府今日上午在料羅港5號碼頭舉行「2025年海洋汙染緊急應變實兵演練」，模擬金門地區受強烈東北季風影響，貨櫃掉落砸壞輸油管閥，導致約10公秉柴油外洩，並引發液鹼化學品洩漏，恰逢連日東北季風強勁，現場陣風達8級、浪高翻湧，讓這場模擬操演猶如真實災難現場，相當真實。

此次演練由海洋委員會海洋保育署指導、金門縣政府與台灣中油股份有限公司共同主辦，縣環保局及中油金馬行銷中心承辦，並邀集金防部、第九海巡隊、第九岸巡隊、港務處、消防局、觀光處、港務消防隊水頭港分隊及港務警察金門港中隊等單位40多人聯合參演。

演練情境啟動後，各單位依程序即時通報，港務處成立前進指揮所，環保局隨即接手指揮權，統籌現場應變，參演人員分工合作，展開岸際吸油棉佈設、攔油索設置、油汙回收、化學品圍堵、空氣汙染偵測及落海救援等多項作業，展現跨單位協調與實戰應變能力。

不過，現場最具挑戰的並非演練內容，而是「天公作美」的超強東北季風，狂風呼嘯下，旗幟都快被吹走，除汙帳也一度要被颳起，所幸金防部調派4名官兵出手，一人抓緊一角，硬是用雙手穩住棚架，參演人員表示「這場演練太逼真了，簡直像颱風來襲」

由於風浪過大，原訂海巡人員「落海」救援橋段臨時改以遙控式救生圈取代，該裝備採雙渦輪推進系統，可在強風浪中靈活運作，被稱為「救生機器人」，不僅展現高機動性，也大幅降低救援風險，成為現場焦點。

值得一提的是，今年演練首度將海洋油汙、化學品洩漏與空氣汙染事件整合，以「一案多應」模式驗證金門在複合型災害下的整合應變能力，現場亦運用空拍機與油汙擴散模擬系統即時掌握汙染範圍，海巡單位成功模擬遙控救援，金防部架設除汙帳與除汙通道，全程在狂風巨浪中完成。

金門縣政府參議李廣榮表示，這場「逆風演練」結合海洋與空氣汙染防災作業，是一次貼近真實情境的操演，透過強烈東北季風的實境考驗，不僅強化各單位協調默契與臨場反應，更驗證金門在突發災害下的整體韌性，期盼能於黃金時間內有效控制汙染，守護海洋生態與民眾健康。