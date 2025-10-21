南橫公路交管大不便 桃源居民哀號「趕時間出狀況誰負責？」

台20線南橫公路明霸克露橋路段因今夏豪雨再度受創，公路局利用非汛期交管進行修復，上午8時至下午5時施工，每小時開放10分鐘，居民抱怨外出上學、工作不便，趕時間搶通行很危險，墜谷事件已經痛失5名族人，不解為何不循往例開闢溪底便道，便利勤和以上數百里民通行。公路局甲仙工務段回應，施作便道需要3周時間，每小時開放10分鐘是施工常態，近期前往部落與居民交換意見。

728豪雨再度重創高雄山區道路，高雄至台東路段交通至今不通。公路局公告，本月13日起，配合明霸克露橋路段（1.2公里至2.4公里）邊坡及路基加固工程施工，桃源勤和至復興5公里路段採取管制通行。

公路局進一步說明，每日上午6時至下午6時可通行，其餘時段不開放，但在通行時間內，8時至下午5時又進行交通管制，每小時僅開放10分鐘，中午12時至13時不施工，等同一天內只有4小時可自由通行。

交通管制多日引爆拉芙蘭、梅山居民怒火。張姓居民指出，公路局僅公告管制通行，沒說明管制多久，學生上下學、大人工作賺錢及日常往返均不便；時序進入非汛期，溪底便道不會被暴漲溪水沖毀，應修復溪底便道當替代道路，讓人民有方便且安全的道路可通行。

多名居民抱怨說，7月剛發生5名族人跌落山溝喪命的不幸事件，現在社會大眾轉關注花蓮事件，山區交通不受重視；下午4時是下班時間，只開放10分鐘，搶時間通行真的很危險，「萬一路上發生了什麼事，誰能擔這個責任？」

議員高忠德表示，勤和至復興5公里便道造價高達5千萬元，今年6月豪雨就被沖毀，當時考量汛期未過所以沒有修復，為讓南橫搶修工程順利進行，多數居民願意共體時艱，但交通管制時間會多久，事前沒有說明清楚。

甲仙工務段強調，施工50分鐘通行10分鐘是山區施工常態，重新開闢溪底便道需要三周時間，山區廠商量能有限，此次邊坡工程預計施工至11月底，主要進行上邊坡掛網噴漿等項保護工程，下周將利用晚上時間前往部落與居民面對面溝通，化解疑慮。