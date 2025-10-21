「高雄創意造筏競賽」25、26日登場 陳其邁攜人氣YouTuber參賽

快訊

中央社／ 高雄21日電
「2025高雄創意造筏競賽」將於25、26日在大港橋水域登場，目前報名隊伍已逾百組。圖／中央社（高雄市運發局提供）
「2025高雄創意造筏競賽」將於25、26日在大港橋水域登場，目前報名隊伍已逾百組。圖／中央社（高雄市運發局提供）

「2025高雄創意造筏競賽」將於25、26日在大港橋水域登場，報名參賽隊伍已逾百組，高雄市陳其邁將與人氣YouTuber「Mana」組隊出賽。高雄市運發局表示，活動將掀起最熱血、爆笑海上趣味競賽。

陳其邁25日將與嫁作高雄媳婦的Mana組隊出賽；Mana表示：「能與市長一起划向港灣，是身為高雄媳婦最特別的體驗。」

運發局新聞稿表示，競賽設有「創意造型獎」、「環保永續獎」、「最佳人氣獎」及最高榮譽「年度MVP獎」等多項獎項，總獎金超過10萬元。

此外，馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞，將與泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處處長陳燦榮，共同組成駐高雄代表隊，並與陳其邁同場競賽，這場跨文化合作，象徵高雄多元包容與國際友善精神。

運發局表示，歷屆人氣隊伍今年悉數回歸，結合節慶主題、港灣意象的環保理念創作。連續3年參戰的「FRM台灣獼猴隊」，今年2隊參戰，分別以「瘋狂大港橋」、「海音狂想曲」與港邊實體大港橋、海洋流行音樂中心實體建築相互輝映，台灣獼猴隊以一貫瘋狂、天馬行空的創作理念，希望能奪得首獎。

爺孫隊伍「韌性台灣80年隊」去年未能完賽，今年捲土重來並以光復節主題搬上水上舞台；左營高中則是由教官帶領學生創作，以「蓮潭樂水」延續校園水域教育，強調「親水、敬水、樂水」理念與「創校80週年」，結合海洋藍與校園文化，展現學生豐沛創作力。

運發局說明，現場也有SUP立式划槳、獨木舟體驗；現場也將開放10組綁筏活動。運發局預期活動當日人潮踴躍，建議民眾搭乘大眾運輸前往，可搭高雄輕軌至C12大義站下車，步行約5分鐘即可抵達活動現場；也可利用捷運橘線至鹽埕埔站轉乘輕軌、UBike至會場周邊。

高雄市 陳其邁

