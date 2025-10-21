「花帔阿獺」最終集IMAX首映 金門400學童搶看氣氛溫馨

台灣原創3D動畫「花帔阿獺」最終集「我們回來了！」，今日上午、下午在金門台開風獅爺影城A+ IMAX巨幕影廳盛大首映兩場，共邀請地區3年級約400名學童入場觀影，文化局表示，希望讓孩子們在IMAX巨幕前，親身感受屬於家鄉的動畫魅力，當熟悉的海岸線、風獅爺與花帔紋樣躍上銀幕時，孩子們驚呼聲不斷，現場氣氛熱烈而溫馨。

文化局表示，花帔阿獺為金門縣影視補助案，由動動滸多媒體股份有限公司製作，作品融合人文教育、自然生態與奇幻冒險，透過水獺角色串聯虛擬與真實世界，呈現金門的文化歷史與戰役記憶，並融入金門話教育推廣精神，深化學童對家鄉的認同與理解。此次最終集以IMAX規格放映，震撼的立體視覺與溫暖情感交織，贏得觀眾如雷掌聲。

金門縣文化局長陳榮昌表示，從十年前花帔阿獺誕生至今，這部動畫不僅展現了金門文化創意的能量，也見證地方影視補助的成果。「花帔阿獺以水獺為主角，結合花帔紋飾、風獅爺信仰與自然生態，讓孩子在故事中看見家鄉的美與價值，這正是文化生活化、教育在地化的最佳實踐。」

陳榮昌同時肯定導演與團隊十年來的堅持，也感謝他們主動推動「花帔阿獺金門小學巡演行動」，讓文化從大銀幕走進課堂，從影像走入日常生活。

導演楊仁賢在典禮上也分享，「花帔阿獺是我們團隊十年的夢。能回到金門，讓孩子們親眼看見家鄉的故事，是最深的感動。」他也感謝縣府與文化局一路支持，讓這部以金門為主角的動畫能被更多人看見。

為延續文化能量，動動滸團隊自昨日起展開「花帔阿獺金門小學巡演行動」，深入西口、湖埔、何浦等偏鄉學校，與學童面對面交流，並以創作分享與生態教育短講，引導孩子學習珍惜土地與自然環境。