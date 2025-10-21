澎湖強風大浪 路樹傾倒、圓軸蟹爬上路面

快訊

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，今天持續吹起強風大浪，行道樹橫倒路面，草皮翻捲如麻花，連凶猛的圓軸蟹也難敵風浪，從岸際橫行到馬路上「避風頭」。

澎湖氣象站表示，受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，澎湖地區出現強風巨浪，觀測陣風達9至11級，海上浮標浪高約3至4公尺，但雨勢零星，海上交通仍全數停航。

部分路樹、路旁機車及路面草皮都難耐陣風吹襲，紛紛傾倒或掀起。匍匐生長的草皮，也被強風吹得像麻花般翻捲。有晨運民眾在媽祖文化園區附近，發現體型大且凶猛的圓軸蟹，似乎也感受到海上風浪威力，紛紛爬上馬路「避風頭」，畫面相當特別。

澎湖縣消防局統計，澎湖連續2天的強風中，未接獲災情通報，僅白沙後寮路段有2起路樹傾倒事件，警消已完成清除，恢復人車通行。

